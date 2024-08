El Gobierno cruzó a Villarruel por el aumento salarial de los senadores: "Hay que preguntarle a ella por qué no pudo frenar este escándalo"

El Gobierno cruzó a la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, por el aumento salarial de los senadores: "Hay que preguntarle a ella por qué no pudo frenar este escándalo". El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que esperan que "de manera inmediata" los legisladores den marcha atrás con la suba. Consideró al incremento como "una inmoralidad".

Adorni dijo ante la consulta sobre si hubo responsabilidad de Villarruel en los aumentos de sueldos a senadores: "Villarruel cobra sueldo del Ejecutivo, que está congelado, de acuerdo a lo que rige para los sueldos del PEN, por más que la quieran involucrar en este tema, no es beneficiada ni perjudicada".

El vocero presidencial dijo: "Después, si podía haber o no hablado con los 72 senadores con los que convive, es un tema que le tienen que preguntar a ella, por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo, corre por cuenta del Poder Legislativo, no interferimos, entendemos la posición de ella, pero es una respuesta que tendría que dar más ella que nosotros".

Victoria Villarruel

Adorni criticó: "El Gobierno repudia el escandaloso aumento de dietas que convinieron los senadores. El rechazo es transversal a la sociedad y esperamos que den marcha atrás con esta inmoralidad. La Cámara Alta sesionó seis veces en el año y los salarios de los legisladores crecieron un 300%. En contraposición, los sueldos del Poder Ejecutivo Nacional se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. Como representantes del pueblo deberían sentirse avergonzados".

Más temprano la titular de la Cámara Alta se desligó de los aumentos a senadores, en medio de la fuerte tensión con el Presidente, que cuestionó que los legisladores pasen a ganar $9 millones mensuales y consideró que se trata de "una traición al pueblo".

Villarruel hizo su descargo a través de una historia en su cuenta de Instagram. La funcionaria publicó: "Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias de los empleados".

