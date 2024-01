El Gobierno de Jujuy sobre el paro nacional: "Esperamos un reclamo sin violencia y con respeto"

A pocas horas del inicio del paro nacional de las centrales obreras contra el mega DNU, la Ley Ómnibus y la reforma laboral que propone el presidente Javier Milei, el Gobierno de Jujuy reconoce que las medidas de fuerza de los gremios están direccionadas contra Nación y por el momento no contempla descontar el día a los empleados estatales que se adhieran.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Normando Álvarez García, se refirió al paro general anunciado por las centrales obreras de Argentina. “Como todos saben es un paro nacional decretado por la CGT. Lo que esperamos desde el Gobierno es que no haya violencia y que exista respeto en general con toda la sociedad. Es un reclamo que la gente considerará que está en su derecho como lo otorga la Constitución Nacional. Lo único que esperamos es que no haya conflictos que terminen perjudicando al pueblo jujeño. Mañana se verá cómo se desarrolla el paro”.

Sobre los posibles descuentos a los agentes de la administración pública que se adhieran a la medida, el funcionario provincial aseguró que por el momento no se le descontará el día a quienes se sumen el paro. “Nosotros no tenemos ninguna decisión al respecto. Sabemos que es un paro nacional, que no es contra la provincia, así que por lo pronto no vamos a tomar ninguna decisión”.

Por último, respecto a las paritarias con los gremios estatales, Álvarez García remarcó que la negociación dependerá del rumbo que tome el Gobierno Nacional respecto a las partidas presupuestarias a las provincias. “Siempre hay diálogo con los gremios pero no sabemos qué va a pasar con la coparticipación, con el impuesto a las ganancias, con lo que se discute hoy en el parlamento nacional. Por lo pronto no nos podemos sentar a discutir con los gremios porque no sabemos sobre qué base vamos a plantear aumentos salariales”.

Paro general del 24 de enero: conocé qué gremios se adhieren y qué actividades serán afectadas en Jujuy

A pocas horas del inicio del paro general organizado por las centrales de obreras a nivel nacional, en Jujuy habrá más de 30 gremios adheridos y distintas actividades afectadas por las medidas de fuerza.

Este miércoles 24 de enero, a poco más de un mes de asumir como presidente, Javier Milei afrontará su primer paro general. Las centrales de trabajadores rechazan el mega DNU, la Ley Ómnibus y la reforma laboral.

En Jujuy, la regional de la CGT ratificó días atrás su adhesión a la medida de fuerza de 12 horas decretada el pasado mes de diciembre a nivel nacional. El 16 de enero, en una reunión del secretariado, 35 sindicatos participaron del encuentro preparatorio de la huelga general e invitaron a otras centrales como las dos CTA y los movimientos sociales a sumarse al paro.

Movilización CGT Jujuy

Los gremios adheridos en Jujuy y las actividades afectadas

Educación: ADEP, CEDEMS, SADOP y ADIUNJU (por el receso de verano, la adhesión de estos gremios no afectará al dictado de clases).

Transporte: UTA se suma al paro. Desde las 19 horas y hasta la medianoche del miércoles 24 de enero no habrá servicio de transporte.

Además, Camioneros, el gremio de los Moyano, también paralizará el transporte de carga en todo el país, por lo que Jujuy no será la excepción.

Municipales: SEOM Jujuy y SIEOM realizarán paro y podría verse afectada la atención en oficinas municipales y en servicios brindados por los municipios como la recolección de residuos.

Administración pública: UPCN y ATE son los gremios con mayor cantidad de afiliados en la administración pública nacional y provincial por lo que también las reparticiones de esas características pueden ver disminuida la atención.

Salud: Apuap, gremio que nuclea a los profesionales de la administración pública, entre ellos a los médicos, se suma al paro. La atención en consultorios externos será reducida.

Bancos: La Bancaria Seccional Jujuy adhiere al paro desde el mediodía y por ello la atención en las entidades bancarias será afectada.

Correo Argentino: Las sucursales brindarán atención hasta las 12:00.

Construcción: La adhesión de la UOCRA Seccional Jujuy podría afectar el trabajo en la obra pública y privada.

Vuelos nacionales: La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) determinó la paralización total del transporte aéreo entre las 12 y las 24 del miércoles. Esto incluye a los gremios del sector aeronáutico, afectando los vuelos y aeropuertos a nivel nacional.

Asimismo, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) confirmó también su adhesión al paro general, “durante todo el día 24 de enero, desde las 00 hasta las 24”.

Poder Judicial: La Asociación de Judiciales de Jujuy se suma al paro afectando la atención en el Poder Judicial.

Economía popular: La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también realizará paro este miércoles 24 de enero. Integran ese sindicato los vendedores ambulantes, cartoneros, emprendedores y pequeños productores.

Movilización

La mayoría de los gremios estatales y privados de Jujuy concentrarán el miércoles por la mañana en sus respectivas sedes gremiales para posteriormente movilizar cerca del mediodía por el casco céntrico de la capital jujeña.