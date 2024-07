El Gobierno lanza Plan de Alfabetización: "Es prioritario que los estudiantes puedan leer y comprender"

En la casa de Sarmiento, sin duda, el gran referente de la educación en la Argentina, con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, este jueves a las 10.30 en San Juan se lanzará "El Plan Nacional de Alfabetización" . La iniciativa es considerada una "política prioritaria" del gobierno nacional.

Una campaña que desnuda que, asistir a la escuela hoy en día, no significa aprender. De acuerdo a la prueba regional ERCE, llevada a cabo en 2019, en la que participaron 16 países de América Latina, muestra que en Argentina el 46% de los alumnos de 3° grado de primaria no alcanzan el nivel mínimo de lectura. Estos resultados para 6° grado mostraron una situación extremadamente preocupante. El 70% de los estudiantes en la Argentina no alcanzaron el nivel mínimo de competencias que se considera aceptable en esa etapa de la escolaridad.

El Compromiso por la Alfabetización es federal ya que fue firmado el 28 de mayo pasado, por los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación (CFE).

El secretario de Educación, Carlos Torrendell explicó en diálago con Ámbito y explicó cuáles son los objetivos que se persiguen con este Plan de Alfabetización

"Es una política prioritaria del Gobierno nacional con objetivos de corto, mediano y largo plazo, que se propone que todos los estudiantes de la República Argentina puedan leer, comprender y producir textos. El objetivo general es revertir progresivamente los actuales indicadores de alfabetización que se desprenden de las pruebas ERCE de 2019, que indican que el 46% de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora en tercer grado de la primaria y que en sexto grado cerca del 70% de los estudiantes en la Argentina no alcanzaron el nivel mínimo de competencias que se considera aceptable en esa etapa de la escolaridad", indicó el secretario de Educación.

P.¿En qué periodo esperan obtener resultados positivos?

C:T.: La primera cuestión es lograr una mejora en los resultados de aprendizaje. En materia de alfabetización y de aprendizaje, los resultados se pueden ver en cuatro años, no al 100%, pero en ese lapso tiene que haber mejoras y tras ese objetivo estamos concentrados.

P.: Se suele decir que los directores de colegios o mismo los docentes no pueden apartarse de los programas establecidos tornando la educación en algo rígido que no suele adaptarse a las necesidades de los niños o de las localidades, ¿este plan contempla estos aspectos?

J.T.: Creo que los chicos se aburren en nuestras escuelas porque nos aburrimos los adultos. Por eso, las escuelas tienen que ser lugares desafiantes para los docentes y los directivos. Si la política educativa no acompaña esto, va a ser muy difícil que los alumnos quieran aprender cuando los docentes estamos burocratizados. En este sentido también estamos pensando desde el Plan y en particular desde la Red Federal de Alfabetización, que contempla una estructura de crecimiento escalonado. Con el tiempo, incluirá supervisores, directivos y docentes en una red de trabajo coordinado, articulado y colaborativo.

P:¿Cómo se compatibilizará la lectoescritura con las nuevas tecnologías (básicamente el celular)?

C.T.: El celular forma parte del conjunto de las TIC que están integrándose en las aulas, aunque no siempre se los utiliza como recurso pedagógico. Si se incorpora el dispositivo, debería considerarse su uso con esos fines, tal como muestran múltiples experiencias en Argentina y en el mundo.

Numerosos estudios, experiencias en diversos países y aportes de la neurociencia, han puesto de relieve cómo la presencia de celulares en las aulas puede representar un factor distractor que atenta contra la atención de los estudiantes y cómo la restricción de su uso en el aula mejora la capacidad de atención y la mejora en la calidad de los aprendizajes sobre todo en los estudiantes con peores resultados académicos.

En este sentido, desde la Secretaría de Educación se busca favorecer el uso de tecnologías más apropiadas para el ámbito escolar y se sugiere restringir al máximo el uso de celulares atendiendo, sin embargo, a la realidad de algunos contextos donde éstos pueden ser la única herramienta tecnológica con la que cuentan los estudiantes o sus familias.

Al ser una temática que se renueva permanentemente con la aparición de nuevas prácticas, aplicaciones y funciones en los celulares, la necesidad de actualización científica y de abordaje interdisciplinar es indispensable. Es clave el papel de docentes y otros adultos para acompañar y orientar a los estudiantes en el uso de estos dispositivos.

P.: Otro de los problemas a los que suelen referirse los especialistas es la falta de capacitación de los docentes.

C.T.: En distintas escuelas en todo el país observo algo que vengo diciendo hace tiempo: tenemos mejores docentes que los resultados que logramos. Por supuesto que los docentes tenemos que mejorar, sin duda, pero los resultados que logramos no son tan buenos como somos nosotros individualmente; y esto es por lo que no está funcionando es la política educativa y la escuela. Si cambiamos la cultura institucional y la inercia del sistema educativo, vamos a lograr que los docentes seamos mejores en nuestro ejercicio profesional.

P.: ¿Este plan contempla esta problemática?

C.T.: Efectivamente, este Plan incluye la conformación de una Red Federal de Alfabetización integrada por equipos técnicos provinciales que luego irá ampliándose a otros agentes del sistema educativo. El objetivo es que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mejoren su capacidad y cuenten con más herramientas para implementar sus planes de alfabetización. Estos equipos técnicos recibirán formación especializada de la mano de expertos nacionales e internacionales, así como oportunidades de intercambio de buenas prácticas.

P.: ¿El gremio docente apoya este Plan?

J.T.: Estamos en conversación permanente con los gremios, con quienes compartimos, en términos generales, la preocupación por la mejora de los aprendizajes en los niveles primario y secundario.

