El Gobierno logra más avances con los gobernadores y se entusiasma con sesionar el miércoles

El gobierno de Javier Milei logró avances en la negociación con gobernadores y diputados dialoguistas para poder llevar al recinto de la Cámara baja el proyecto con la Ley Omnibus que en los últimos días sufrió drásticas modificaciones para facilitar las trastativas con ese sector.

Al término del encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien ofició de vocero del estado en el que se encuentran las tratativas fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El mandatario dijo que hubo consenso para avanzar hacia la aprobación de la denominada "Ley Bases" durante la reunión con los mandatarios provinciales y legisladores de la llamada oposición dialoguista con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

"Hoy hay un Gobierno paralizado que necesita herramientas. De esta reunión se pudieron destrabar un montón de cosas para avanzar en consensos necesarios para que el Gobierno cuente con esas herramientas", indicó Torres.

Al ser consultado por el capítulo que delega "facultades extraordinarias" al Ejecutivo nacional, el mandatario chubutense dijo: "Hay un compromiso del Gobierno también de que en relación a las facultades delegadas no comprometa las masas coparticipables federal, que no atente contra los intereses de la provincia".

A su vez, indicó que el bloque de provincias patagónicas conformado por Chubut, Rio Negro y Neuquén "llegaron a un acuerdo" para "hacerse cargo de una obra muy importante de gas, que tendría que hacer la Nación".

Fuentes con acceso al cónclave en el CFI dijeron a El Cronista que los gobernadores pidieron que se co-participe el Impuesto País y acordaron que el 30% se va a co-participar con el mismo destino que cuando lo administra Nación. Según supo este diario, Francos manifestó resistencias al respecto, mientras que los gobernadores dijeron que esa era la condición para acompañar. "Igual todos manifestaron estar dispuestos a acompañar", comentaron las fuentes.

La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 30, 2024

"Tuvimos una reunión muy positiva con los gobernadores. Nos expresaron voluntad de acuerdo. El gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley", reveló el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Sin embargo, no solo el Impuesto País quedó en la nebulosa (el tuit de Presidencia va más allá y lo patea para adelante); hubo varios otros temas que quedaron sin definición. Uno de ellos es cómo se va a redactar el capítulo de las privatizaciones, del que ya quedaron afuera YPF y el Banco Nación. Las diferencias pasan porque hay quienes quieren que las mismas pasen siempre por el Congreso, otros quieren algo intermedio y otros 'no saben, no contestan'.

Las fuentes que consultó este diario deslizaron que entre los gobernadores también hay matices en relación a las condiciones para la sesión. Los del PRO serían los más ansiosos por sesionar, mientras que otros mandatarios consideran que "primero hay que dejar todo esto por escrito, porque no está escrito lo acordado... Entonces, mañana, todo el día, estará dedicado a redactar los puntos consensuados".

La reunión comenzó a las 19 y fue organizada por el titular del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, quien no asistió al CFI porque tuvo un "encuentro parlamentario", según indicó un dirigente de esa alianza política.

Al ser consultado por las facultades extraordinarias cedidas al Gobierno si se aprueba el proyecto de ley, el dirigente del PRO indicó que "el espacio está de acuerdo, porque hay cosas que no pueden tocar por facultades extraordinarias: la policía tributaria, electoral, cuestiones penales y política".

Francos fue el primer dirigente en retirarse de la reunión, 25 minutos después de empezado el encuentro, y al ser consultado sobre las negociaciones en la reunión con gobernadores, el ministro del Interior dijo: "Estamos trabajando".

Antes de ingresar, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró confiado en que habrá "un buen diálogo y que saldrá la ley", después de que el Gobierno retirara varios puntos del proyecto con los que mandatarios provinciales no estaban de acuerdo, entre ellos el llamado capítulo fiscal.

En diálogo con los medios, antes de entrar a la reunión, el mandatario santafesino señaló que "el equilibrio fiscal de Nación no puede ser a costa de las provincias" porque "nosotros tampoco estamos bien".

Sin embargo, valoró que fueron "escuchados" por el Gobierno nacional y confió que se podrá conseguir un equilibrio entre las propuestas de los gobernadores y del poder Ejecutivo.

"Venimos a dialogar y encontrar puntos de equilibrio, que no sea a costa de las provincias el posible ajuste que se pueda llevar adelante. Argentina sale adelante con todos juntos", expresó Pullaro.

En tanto, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, llamó a "trabajar en conjunto para sacar una ley buena para Argentina" y pidió "colaborar con el Presidente (Javier Milei) para no repetir errores del pasado".

Renovar "el impuesto País puede ser una llave importante para que continúe y las provincias puedan tener presupuesto para hacer obras", señaló Llaryora y marcó que "los gobernadores defendemos a nuestra provincia, el trabajo y la producción".

Por su parte, el titular del bloque radical en la cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, recordó la vocación de su espacio "de que el Gobierno tenga las herramientas justas y necesarias".

"Es un gobierno de 45 días. Nos resulta descabellada la actitud de algunas organizaciones, como la CGT, que hace paro, o la actitud bloqueadora del kirchnernismo", apuntó.

Señaló que la UCR es "una expresión política que hace culto de la racionalidad" y afirmó que "no nos apura nadie, no nos aprieta nadie, ni los K, ni la CGT, ni (el ministro de Economía, Luis) Caputo, ni las excentricidades del Presidente".

"Hacemos lo que creemos que al país le hace bien", subrayó.

Al encuentro, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), fueron convocados los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y diputados como Miguel Ángel Pichetto, Rodrigo De Loredo, Cristian Ritondo y Diego Santilli, además del ministro Franco.

