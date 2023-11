Elecciones 2023: ¿incide el voto en blanco en el resultado del balotaje?

La pregunta se repite en todas las elecciones: ¿cómo influye el voto en blanco? ¿Esa opción beneficia a alguno de los candidatos?. La respuesta es sí pero no para el balotaje presidencial de hoy entre Sergio Massa y Javier Milei.

El voto en blanco es una opción consideraba legalmente válida porque refleja la voluntad del elector de no optar por ninguno de los postulantes. En todas las elecciones ese tipo de sufragio es contabilizado dentro del porcentaje de los votos. En ese sentido influye, por ejemplo, en el porcentaje a la hora de repartir los cargos para diputados nacionales.

O también en las elecciones PASO de agosto porque se debió computar quiénes pasaban a la elección general ya que debían sacar el 1,5 por ciento de los votos y en ese porcentaje sí influyó el voto en blanco.

Pero en un balotaje la ecuación es otra. Al haber dos únicas opciones gana quien saca más votos. El sufragio en blanco podrá contabilizarse en términos de que porcentaje obtuvo sobre todos los votos que se emitieron pero es un fin estadístico.

Sí tiene un efecto indirecto. El blanco son en definitiva votos que no van a ninguno de los votos candidatos. En la previa de la elección podría beneficiar a quien salió primero en las elecciones de octubre porque se trata de votos que no van a su rival. O con el resultado puesto terminaron beneficiando al ganador porque esas opciones no las sumó quien perdió.

La misma lógica se aplica para los votos nulos o impugnados. En definitiva, en un balotaje se cuentan votos y no porcentajes.

Mañana es feriado por el día de la soberanía nacional y una expectativa para hoy es cuánto influirá en la asistencia a la elección. El 22 de octubre votó el 77,04% del padrón. En las PASO de agosto había sido el 69 por ciento. Hay una coincidencia de que hoy será menor que en octubre pero la incógnita es cuánto.

No es la primera vez que una elección coincide con un feriado largo. Lo mismo ocurrió en el balotaje de 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Como ahora, el lunes después del comicio era no laborable. En esa oportunidad la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, modificó la fecha del feriado para el viernes siguiente. La decisión fue para “facilitar la concurrencia de todos aquellos que quieran participar del acto eleccionario”.

Para esta elección, la Cámara Nacional Electoral le sugirió al Gobierno modificar la fecha y la oposición presentó en el Congreso un proyecto con el mismo objetivo. Pero el presidente Alberto Fernández no contempló esa posibilidad y el feriado se mantuvo.

Como en toda elección quien no vota debe justificar la ausencia. Para quienes viajaron por el fin de semana largo están exentos de votar quienes lo hagan a más de 500 kilómetros del lugar de votación. Para eso deben presentarse en la comisaría del lugar en el que estén y pedir un certificado de que hoy en ese lugar. Luego ese certificado deben presentarlo en la secretaría electoral de su distrito.

Quienes viajen al exterior la justificación deberán pedirla en el consulado o en la embajada del lugar en el que estén.

Para el balotaje la Cámara Nacional Electoral estableció que las autoridades de mesa y los lugares de votación serán los mismos que en la elección general del pasado 22 de octubre. No habrá modificaciones como si las hubo en algunos casos entre las PASO y las generales. El padrón se puede consultar en la pagina web de la Cámara Nacional Electoral ( https://www.electoral.gob.ar/ ).

También para el balotaje se utilizará el mismo padrón que para las generales. Allí se presenta una situación: no podrán votar quienes entre el 22 de octubre y hoy cumplan 16 años, la edad legal en Argentina a partir de la cuál se puede votar aunque para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años no es obligatorio.

Eso es porque el padrón cerró meses atrás y el proceso de reabrirlo, modificarlo e imprimirlo para la elección del balotaje lleva tiempo y no daban los plazos.

Quienes no votaron en las PASO o en las generales o en ambas tienen que hacerlo en el balotaje y nadie puede impedirle el voto.

Los documentos válidos para votar son la libreta de enrolamiento, libreta cívica, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar” y el nuevo DNI tarjeta. El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá el voto de las personas cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón. Tampoco se puede votar con el “DNI en su celular”.

