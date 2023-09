Elecciones 2023: Massa renovó críticas contra los programas económicos de Milei y Bullrich

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) y actual ministro de Economía, Sergio Massa, criticó nuevamente las propuestas electorales expresadas por Patricia Bullrichy Javier Milei de cara a las Elecciones 2023: "Unos plantean dolarización sin más, otros plantean la dolarización cobarde".

En el marco de la inauguración de un nuevo paso bajo nivel "Diego Armando Maradona" en San Vicente, Provincia de Buenos Aires, Massa, acompañado por Axel Kicillof y Wado de Pedro, entre otros, puso énfasis en el transporte y advirtió sobre el precio de los boletos según el resultado de las elecciones presidenciales: "Si hay cambio de gobierno, el boleto de tren va a pasar los 1000 pesos. Hagan la cuenta, en la vida de cada estudiante, laburante, jubilado, qué representa pasar a pagar 700 mangos de bondi o 1100 mangos de tren. Eso es lo que está planteado la oposición".

En relación a la dolarización, una de las propuestas más repetidas dentro de la campaña, el titular de la cartera económica aseguró que "unos plantean dolarización sin más, poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del banco central. Otros plantean dolarización cobarde, que es hacer convivir un ratito las monedas porque no se animan a plantearlo directamente".

"No queremos seguir siendo mendigos del mundo", agregó al mismo tiempo que remarcó la importancia de una moneda propia como el peso argentino.

Kicillof, por su parte, destacó las inversiones en obra pública y advirtió sobre una eventual ausencia del Estado: “Hay que tomar conciencia del impacto que generarían estas propuestas de ajuste en la vida cotidiana de los y las bonaerenses: si el Estado se retirara por completo, cada boleto de tren costaría alrededor de $1.100”. “Esas políticas no tienen nada de original ni de novedoso: nos dejarían sin trenes, sin pasos bajo nivel y con un país para muy pocos”, añadió.

Massa y la importancia de la "recuperación de nuestra moneda"

Al igual que en la inauguración del paso nivel bajo este sábado en San Vicente, Massa apuntó esta semana a los empresarios y llamó a "recuperar el valor de nuestra moneda", con críticas a la dolarización:

"Como no sos emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés y como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre estás por encima de la tasa internacional. Los que creen que en Argentina tiene que haber un proyecto industrial, lo que tienen que hacer es apostar a recuperar el valor de nuestra moneda, vendiendo más de lo que compramos".

"Cuando hablamos de defensa de nuestra industria y competitividad de nuestra industria tenemos que saber que cuando se habla de dolarización o de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil; lo que termina pasando es que los costos, los salarios, los impuestos y las tasas de alguna manera destruyen los procesos industriales", agregó en el acto central del Día de la Industria.

"Vemos muy cerca la salida de esta crisis coyuntural", sostuvo De Mendiguren

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, manifestó este sábado que el país está "muy cerca" de la "salida de esta crisis coyuntural" y de la "restricción externa" de divisas, al tiempo que cuestionó la "ingratitud" de parte del sector empresario ante el rechazo a la suma fija anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Este es un mes donde hemos recompuesto reservas, lo cual nadie lo daba por posible, y lo primero que se hace es liberar las SIRA para que no frenen el nivel de actividad, no despidan, ni suspendan", afirmó de Mendiguren esta mañana en diálogo con AM 750 al referirse a la liberación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) anunciada ayer por Massa.

Ante ese marco, De Mendiguren se mostró optimista respecto de la situación económica y señaló que "en dos años, la discusión va a ser la distribución del ingreso porque el ingreso va a estar garantizado".