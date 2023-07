Elecciones en Córdoba: ganó Daniel Passerini y será el nuevo intendente de la Capital

Daniel Passerini será el nuevo intendente de Córdoba capital . El candidato del oficialismo se impone en las elecciones municipales de Córdoba capital sobre el radical Rodrigo de Loredo. Escrutado el 99,67% de las mesas, el escrutinio provisorio daba un porcentaje del 47,71% para el peronista contra 40% del opositor.

La diferencia es de 7,1 puntos.

El otro dato importantísimo en las elecciones fue la baja participación: fue del 60%.

Conocidos esos datos, en el búnker de Hacemos Unidos aparecieron para festejar Passerini, el gobernador electo Martín Llaryora, y el actual mandatario Juan Schiaretti para festejar la victoria.

Passerini, actual viceintendente de la ciudad, celebró la victoria, saludó a los adversarios y mencionó como artífices del resultado tanto a Llaryora como al propio Schiaretti.

“Quiero agradecer en primer lugar, más allá que alguno nos haya llamado personalmente, agradecerle a nuestros adversarios de Juntos por el Cambio, que a esta hora han reconocido que hemos ganado la elección”, apuntó el intendente electo.

Luego, el futuro intendente habló sobre el triunfo de Llaryora. “Hace menos de cuatro semanas nosotros consagramos a Martin gobernador. Ese triunfo, ustedes saben, se comenzó a construir en la ciudad de Córdoba”, siguió.

Por su parte, Llaryora destacó a los cordobeses. “Se que muchos de los que vinieron hoy no se explican este resultado. Fallaron todas las encuestas, por eso hoy vino gente de todos lados. Fallaron todos los numeros, pero lo que no fallaron fueron los cordobeses, que no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada”.

También habló Schiaretti. “Este es el triunfo del modelo Córdoba. Es nuestro modelo de gestión que llevó adelante de manera maravillosa Martín Llaryora, gran artífice del triunfo de Daniel esta noche”, afirmó el gobernador.

EL RECONOCIMIENTO DE DE LOREDO

Los primeros números se conocieron casi 20 minutos después de que De Loredo saliera a reconocer la derrota en las elecciones. Lo hizo a las 21.30, cuando la Junta Electoral de la Municipalidad no había brindado ningún tipo de información oficial.

“Ante todo queremos reconocer un triunfo y saludar a quien va a ser el próximo intendente de Córdoba Daniel Passerini”, dijo el candidato.

“Nuestras mesas testigos nos dicen que el resultado es positivo del otro lado”, agregó rodeado de los principales referentes de la alianza a nivel nacional, como Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. En tono de broma, les dijo: “Los hice venir al pedo”.

En tercer lugar quedó Laura Vilches, con el 2,90% y cuarto Juan Pablo Quinteros, con el 2,43%. En blanco votó el 1,53%.

DATOS OFICIALES

Una hora después de que se cerraran los comicios, Alejandro Moyano, presidente de la Junta Electoral, dijo que la participación había sido de aproximadamente el 58%.

Finalmente, fue del 60%. De confirmarse en el escrutinio oficial, seá la más baja de la historia desde el regreso de la democracia.

Además, Moyano dijo que, luego de deliberar, la Junta había decidido cambiar el criterio de carga y que se empezarán a mostrar los resultados a medida que vayan llegando al centro de cómputos (y no se esperaría al 30%, como se había decidido en un primer momento).

Finalmente, los datos oficiales se volcaron a la web pasadas las 21.30 y con el 26% de las mesas escrutadas.

PARTICIPACIÓN

La baja participación en las elecciones de Córdoba capital vienen marcadas con un grave precedente, que sucedió el pasado sábado cuando la Junta Electoral Provincial publicó un aviso en el que le avisaba a la población que, si bien el voto era obligatorio, no se cobraría multa si no se concurría a las urnas.

Fue la titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, quien se expresó en sus redes sociales para exponer en 10 puntos su visión sobre la polémica.

Entre otras cosas, reiteró que el voto era obligatorio y que la Junta Electoral era la responsable de aplicar sanciones monetarias en caso de incumplimiento injustificado por parte de los votantes, las cuáles deben estar especificadas en el Código de Faltas.

Para dimensionar la baja: el padrón de Córdoba capital era de 1.133.317. Participó el 60% de los habilitados, lo que significó que fueron a las urnas unas 680.000 personas.

En las provinciales, habían votado 766.280 cordobeses. Es decir que este domingo fueron a votar unas 68.280 personas menos que el pasado 25 de junio, cuando se votó para elegir al nuevo gobernador.

Fuente: La Voz