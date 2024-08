En la Legislatura de Jujuy analizan una ley integral para el SAME que establecería orden y responsabilidades

En el salón Raúl Alfonsín de la Legislatura, la comisión de salud, presidida por el diputado Omar Gutiérrez, se reunió con el director del SAME (Sistema de Asistencia Médica de Emergencia), Dr. Pablo Jure y su equipo de trabajo. En la ocasión dialogaron acerca de lo importante que es el desarrollo de los técnicos en emergencias pre hospitalarias y en emergencia; de la necesidad del SAME de tener una ley integral y de las tareas que realiza el Sistema.

El equipo del SAME enfatizó en que la asistencia que brindan es para aquellos casos en los que si no son asistidos en menos de diez minutos corre riesgo una vida. Asimismo, comentaron que se realizan alrededor de 300 asistencias diarias.

Cabe destacar que en la Comisión se encuentran en análisis los proyectos de ley de Regulación del Ejercicio Profesional de los Técnicos en Emergencia y de los Técnicos de Emergencia Pre Hospitalaria. El Presidente de la Comisión comentó que los mismos buscan elevar la calidad de atención que se brinda hoy en la Provincia.

En la ocasión, el Dr. Jure explicó la diferencia entre ambas profesiones: el técnico en emergencia pre hospitalaria es aquel que se ha formado durante 3 años para estar arriba de una ambulancia, mientras que el técnico en emergencias médicas es el que no sólo puede estar en la ambulancia sino que también puede estar dentro de las guardias médicas, en terapia intensiva o en cualquier situación de emergencia donde lo requiera el sistema de salud.

Respecto de la ley de regulación de emergencias del SAME, Jure afirmó que la misma establecería orden y responsabilidades. "Tenemos resoluciones internas y también ministeriales pero queremos dejarlo por ley, que abarque múltiples aspectos y le permita, no sólo a los trabajadores sino, sobre todo a la ciudadanía, tener un contexto, un aval legal en cuanto a cómo accionar ante distintas situaciones de emergencias", explicó el Director del SAME.

Para finalizar, el Diputado Gutiérrez comentó que seguirán trabajando con el SAME respecto los proyectos de ley y que la comisión fue invitada a recorrer las instalaciones: hemos quedado para ir como comisión a hacer una visita para ver el trabajo que realizan y poder tener una visión más completa del tema.