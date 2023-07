En medio del conflicto social de Jujuy, Morales convocó al diálogo a las comunidades originarias

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, brindó un mensaje por conferencia tras los conflictos vividos en la provincia indicando que el diálogo es la única herramienta para volver alcanzar la paz social.

El mansaje inició recapitulando la situación de la provincia en 2015: “Desde el 2015 fui elegido para gobernar la provincia de Jujuy y antes que nada tuve que desmantelar una situación de violencia, corrupción y extorsión de los que menos tienen. Literalmente un estado paralelo que comandaba Milagro Sala con la organización Tupac Amaru”.

Luego Morales aseguró: “Esa fue una conquista de todo el pueblo jujeño. Logramos grandes objetivos”.

Además hizo hincapié: “Durante los últimos 4 años, el presidente Fernández cada vez que me vio, me pidió que indulte a Milagro Sala, yo siempre le dije que no porque Milagro Sala y el sistema criminal que había impuesto en Jujuy fueron la causa del problema que nos impedían proyectarnos al fututo.

Esta es la primera de las tres cosas que el gobierno de Fernández y Fernández no me perdona. La segunda tiene que ver con mi decisión política de integrar una fórmula presidencial como candidato a vicepresidente de los argentinos para lograr una transformación en el país y para que dejen de seguir destruyen los sueños y los proyectos de vida de nuestro pueblo.

La tercera es que haya podido reformar parcialmente la Constitución de Jujuy para generar nuevos y más derechos, acabar con reelecciones indefinidas, prohibir la ley de lemas, eliminar los privilegios de la política y los indultos para casos de corrupción y de femicidios.

Quieren el indulto de Milagro Sala a toda costa, por la vía de la nulidad de la reforma Constitucional y la intervención de la provincia, por eso el intento de golpe de Estado. No se lo vamos a permitir".

Reclamo docente en Jujuy

En este sentido, Morales indicó: "A esta situación se sumaron otros hechos como el reclamo docente con salarios deprimidos por una situación de inflación que hace imposible que los docentes tengan un ingreso digno. Inflación que no se genera en Jujuy, que es responsabilidad directa del propio Presidente y su gobierno.

Este reclamo se desarrolló siempre cumpliendo el ejercicio de la manifestación pacífica que es una conquiste democrática. Afrontamos esa situación siempre con el diálogo como consigna porque la consigna de nuestro gobierno siempre es el diálogo y la paz.

El gobierno de los Fernández no pueden ni siquiera disimular su intención de buscar un golpe institucional. Así es como aparecen personas extrañas que no son jujeños y vienen a generar hechos de violencia soñando en volver a tiempos que ya superamos".

Protesta de las comunidades originarias

Morales luego hizo referencia al malestar de las comunidades originarias que surgieron por la mala intención de desinformación: "Luego mintieron y movilizaron a las comunidades indígenas, diciendo que le vamos a quitar tierras y restringir derechos. Otra gran mentira descarada. Casi 8 años de gestión dan cuenta de una política de más derechos y garantías para las comunidades indígenas en todo el territorio provincial.

Mientras tanto los sediciosos organizaban un ataque a la Legislatura, a la Municipalidad de Humahuaca, a la libertad de concejales y funcionarios públicos y al lanzamiento contra las instituciones. No lo vamos a permitir, vamos a requerir su juzgamiento con la ley en la mano".

Permanentes cortes de rutas en Jujuy

Más adelante Morales indicó: “A los que están cortando las rutas les digo que el camino no es la violencia y tampoco cometer delitos, tirar piedras, amenazar y alzarse cintra las instituciones no son u a modalidad de protesta. Constituyen un delito”.

Convocatoria a comunidades originarias

Al respecto, el Gobernador de Jujuy explicó: “Convoca a las comunidades reales, a las comunidades de verdad, a los comuneros a dialogar para reafirmar nuestro compromiso de siempre por sus derechos.

Insto a los violentos y delincuentes a deponer sus actitudes y a hacerse cargo de las consecuencias".

Finalmente Morales se dirigió nuevamente a las autoridades del Gobierno Nacional y expresó: “Señor y señora Fernández, la nueva Constitución genera más derechos y les corta a ustedes la ruta de la violencia y la impunidad y la del estado paralelo.

Por eso los jujeños elegimos en las urnas, repetidamente, vivir en paz. No vamos a dar ni medio paso para atrás. Respeto a la Constitución y a la ley siempre, nunca más a la violencia ay a la corrupción”.