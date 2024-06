Escándalo por los alimentos: el Gobierno oficializó la salida de los funcionarios de de la Torre

En medio del escándalo de los alimentos, el Gobierno oficializó este lunes la salida de los funcionarios que estaban en el área a cargo de Pablo de la Torre , en el ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello. Los agentes en cuestión son Héctor Nicolás Calvente, María Lucía Raskovsky, Fernando de la Cruz Molina Pico, Esteban María Bosch, cuyo cese en la prestación de tareas se concreto a través del Boletín Oficial.

En tanto, el presidente Javier Milei salió a dar un fuerte respaldo a Pettovello. En paralelo, la ministra de Capital Humano denunció amenazas por los cambios en el manejo de la ayuda social.

Escándalo por los alimentos: se oficializó la salida de los funcionarios de Capital Humano

Además del desplazamiento del propio Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia la semana pasada, en medio de escándalo por los alimentos almacenados, en las últimas horas hubo salidas de otros cuatro funcionarios del área.

Dichas salidas se concretaron hoy a través del Boletín Oficial, mediante las resoluciones 339, 340, 341 y 342. El Gobierno en tanto defendió a Pettovello y le dio un fuerte respaldo en el cargo.

Los funcionarios en cuestión son cuatro. Se trata de Héctor Nicolás Calvente, subsecretario de Políticas Sociales; María Lucía Raskovsky, subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social; y Esteban María Bosch, director nacional de Emergencia del Ministerio de Capital.

Pablo de la Torre habló tras la salida de Capital Humano: "Tengo las manos limpias"

El exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, despedido y denunciado "por falta de transparencia" por Sandra Pettovello, se defendió este sábado en su cuenta de X: "Tengo la conciencia y las manos limpias".

Un día después de su despido, De la Torre ratificó su inocencia y le echó la culpa a supuestos "kirchneristas infiltrados en el gobierno". A pesar de la denuncia que le hizo Sandra Pettovello, mantuvo su fidelidad a la ministra de Capital Humano.

"Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio", publicó en su cuenta de X.

Fuente: Ámbito