Espert defendió el veto de Milei a la reforma jubilatoria: "De ninguna manera vamos a aumentar el gasto"

El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert defendió el veto de Milei a la reforma jubilatoria y tildó de "demente" al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el aumentó del impuesto inmobiliario.

“El veto a los jubilados fortalece al Gobierno. No hay que mentirle a los jubilados. Todos saben que en un aumento ahora a jubilados es impagable. El Gobierno quiere lo mejor para ellos. Nosotros no aumentamos. No tenemos la plata", indicó Espert en diálogo con Radio Mitre.

“Esta ley es absolutamente impagable, salvo con más inflación y más problemas para los jubilados. Esta ley necesita 10 mil millones de dólares. ¿De dónde va a salir la plata? De ninguna manera vamos a aumentar el gasto público”, sinsitió.

“Nadie que haya votado esta ley quiere mejorar la situación de los jubilados. Lo que quieren es dinamitar la columna central del programa económico del Gobierno que es el déficit cero”, sostuvo.

espert milei

Y agregó: “De la única manera que los jubilados dejen de tener una jubilación miserable hay que aplicar una reforma laboral, porque hoy en día si ocho millones de personas trabajan en negro, no aportas como debe ser, quebrás al sistema”.

Además, Espert, que mira con ganas la gobernación para el 2027, cruzó a Kicillof por el aumento del 200% del impuesto inmobiliario. “Kicillof es un demente que revienta a impuestos a los bonaerenses porque le cortan el chorro del dinero discrecional. Tiene que bajar el gasto público. El Gobierno nacional le mejora la vida a la gente y Kicillof compra kits playeros".

Al ser consultado sobre una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires, Espert aseguró que “si el presidente considera que la mejor alternativa para la legislativa del año que viene, que yo encabezaré la lista de la provincia de Buenos Aires, voy a tratar de renovar mi banca. Y si en el 2027, considera que soy un buen candidato para defender a los bonaerenses de la locura kirchnerista, así lo seré”.

