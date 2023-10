Fans de Taylor Swift llamaron a no votar a Javier Milei en el balotaje: "Viene a sacarnos todos los derechos"

Un día después de que fans de BTS repudiaran viejos mensajes de la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, en contra del grupo coreano de K-POP -en los que comparó el nombre de la banda con una enfermedad de transmisión sexual-, seguidoras de la cantante Taylor Swift también tomaron posición de cara al balotaje.

A través de un comunicado compartido en X, la cuenta Swifties Against LLA (Swifties contra La Libertad Avanza) -que tiene entre sus seguidores a la vocera presidencial Gabriela Cerruti-, instó a simpatizantes de la artista oriunda de Tennessee a votar en contra del candidato a presidente de LLA, Javier Milei. “Milei es [Donald] Trump. No podemos dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, dijeron en pos de justificar su pedido.

“A pocos días de los tan esperados recitales de Taylor Swift en Argentina -dará tres conciertos en River el 9, 10 y 11 de noviembre-, el futuro de nuestro país va a estar en disputa: el 19 de noviembre será el balotaje para elegir el próximo presidente de la Argentina. Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, porque no podes dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, resalta el documento al comenzar.

Luego, recuerda las palabras que la misma cantante dijo en el rodaje del documental de Netflix, Miss Americana: “Ella habla de la necesidad de estar en el lado correcto de la historia” al dar su posición en las próximas elecciones de Estados Unidos. Nosotros, como comunidad, tenemos que enfrentar esa misma necesidad”.

A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA pic.twitter.com/pDMONpqU1n — Swifties Contra LLA (@swiftAgainstLLA) October 26, 2023

“El partido de La Libertad Avanza tiene dentro de su plataforma electoral propuestas como la privatización de la salud y la educación, la libre tenencia de armas y realizar un referéndum sobre la última Ley de Intervención Voluntaria del Embarazo. Por su parte, en diversas entrevistas, los candidatos del partido hablan de 'excesos' al referirse a las muertes, torturas y desapariciones llevadas a cabo por el Estado en la última dictadura militar”, le reprochan al espacio que hoy se constituye como segunda fuerza electoral.

“Consideran también que el matrimonio igualitario es innecesario, dicen que el feminismo es mentira, que la brecha salarial por género en el mercado laboral no existe y considera que habría que habilitar la venta de órganos o incluso de niños, entre otras cosas”, advierten a continuación.

Y, una vez más, aluden a las palabras de las 12 veces ganadora del Grammy para sustentar su postura: “Al dar la primera opinión política de su carrera, Taylor dijo: 'Siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está mal. Creo que el racismo sistémico es aterrador, repugnante y frecuente. No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de todos los estadounidenses, sin importar su color de piel, género o a quien amen”.

“Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar. Y como dijo Taylor: Cheers to the resistance”, concluye el escrito, que cosechó hasta la tarde del jueves alrededor de 10.000 me gusta y un millón de reproducciones.

Fuente: La Nación