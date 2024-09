Filtraron la declaración que realizó Fabiola Yañez desde Madrid

La declaración completa de Fabiola Yañez, que realizó el pasado 12 de agosto desde Madrid, se dio a conocer en las últimas horas. En ésta habla de las peleas por Sofía Pacchi, los diálogos en el cuarto matrimonial y la guerra iniciada por la foto del festejo de Olivos.

Según informó Infobae, la exprimera dama declaró que el 11 de agosto de 2021, Sofía Pacchi, la ex modelo que trabajaba como asesora en Olivos, le mostró los mensajes íntimos que le mandaba su entonces pareja Alberto Fernández.

“Por qué le haces caso a Fabiola si vos querés estar conmigo? Podes estar conmigo y sos libre de estar conmigo”, sería uno de los mensajes del ex presidente a Pacchi, según la ex primera dama. “Me los mostró esta mujer, que no vaya a mentir, esta mujer me mostró los chats”, insistió Yañez.

EN LA IMPUTACIÓN FIGURA QUE ALBERTO “ZAMARREÓ” A FABIOLA

La discusión habría sido en la habitación matrimonial del chalet y habría terminado de manera violenta. En la imputación del exmandatario aseguran que éste “zamarreo a Yañez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”.

“Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viajé igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos”, había dicho Yañez y completó: ”Primero era un dolor y algo colorado, después de eso se empezó a poner como de un color amarillento, no recuerdo bien, después de un color verde o morado y después terminó siendo negro negro, o sea un violenta tan intenso que parece negro”.

A su regreso a Olivos, la atendió el médico presidencial Federico Saavedra y le recetó globulitos de árnica. “No hay registro seguramente, pero de la visita de él debe haber registro”, aseguró.

En una conversación que mantuvieron con la ex secretaria de Fernández, María Cantero el 12 de agosto, apenas unas horas después que se había filtrado la foto de la Fiesta de Olivos, aparecen por primera vez las menciones de violencia.

“Anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad que estaba coaccionando a una conocida mía para que se acueste con él. Y ella me mostró los mensajes. Y cuando se lo dije que quiso ahorcar!!! Tamos todos locos”, le dijo Yañez esa noche.

La ex primera dama, no sabía entonces si estaba embarazada “Estaba la primera sospecha de que estaba embarazada, se confirmó después”, dijo y luego aclaró que el embarazo había sido producto de un tratamiento de fertilización. “No tenía relaciones sexuales con él hacía tres años”, reveló.

Yañez declaró durante más de cuatro horas ante el fiscal Ramiro González a través de zoom desde la embajada argentina en Madrid, donde reside.

Fabiola Yañez golpeada

SOBRE LA FIESTA DE OLIVOS

La Fiesta de Olivos, el 12 de agosto de 2021, fue un antes y un después en la relación con Fernández. Y hasta lo responsabilizó por ese festejo. “Se quiso sacar la responsabilidad y me la echó a mí”, se quejó antes los fiscales en alusión a “mi querida Fabiola”.

“Me echó la culpa cuando fue él el responsable, fue él el que dio la autorización para que eso se hiciera e inclusive acompañó a una de las parejas a la puerta. Y él dice que pasó por ahí, que se sorprendió que estuvo dos segundos... El estuvo desde el inicio, mandaron a comprar una torta desde la quinta de Olivos. Entonces que él se desligara de ese tema diciendo 'mi querida Fabiola” es mentira, es una mentira”, explicó Yañez .

La ex primera dama también aportó datos su mudanza a la casa de huéspedes, donde residió el último semestre de 2023 y dio detalles sobre el día que encontró fotos y videos de otras mujeres en el teléfono de su hijo, que Fernández le había dado.

“Yo estaba volviendo de Chapadmalal junto a mi hijo y mi madre. Por supuesto en el helicóptero presidencial porque no podía utilizar otros medios como todo el mundo decía, por seguridad yo no puedo utilizar otros medios, ya sea el helicóptero presidencial o el avión o lo que disponga el Gobierno. Claramente para un bebé de un año es un teléfono que le da él, es un teléfono Samsung cuadrado, que utilizaba en la noche para ponerle música a Francisco. Ese teléfono lo llevábamos a todos lados”, arrancó el relato.

Y agregó: “Francisco enfrente, al lado mi mamá, al frente yo y del otro lado la custodia. Entonces en ese momento el nene estaba un poco inquieto (...) estábamos despegando hacia la quinta de Olivos, entonces le abrimos el teléfono. La verdad que yo no he querido, era la primera vez que se lo dábamos para jugar, era para una lista de música, para que él durmiera. El nene estaba con mi mamá sentada al lado y se le abrió el teléfono y el empezó a mirar. Mi mamá agarra el teléfono y me dice 'Fabiola qué es esto'. Yo lo miro y veo a una mujer desnuda en una ventana, foto que esa mujer le había enviado a un chat al señor Fernández. Cuando veo eso empiezo a mirar y encuentro otras cosas, como videos, chats, etc”.

Yañez también se refirió a los videos de Tamara Pettinato, aunque no la nombró. Dijo que Alberto Fernández le contestó que “era una broma” luego de “una reunión de trabajo”. “Esta chica la conozco desde que nació”, habría sido otra de las excusas.

FUENTE: Minuto Uno