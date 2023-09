Fuerte advertencia del FMI a Milei por el plan de dolarizar: "No sustituye una política fiscal sostenible"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo una fuerte advertencia a Javier Milei ante su plan de dolarización en caso de llegar al gobierno. “No sustituye a una política fiscal sostenible”, alertó un funcionario clave del organismo.

Rodrigo Valdés, un economista chileno a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental para el FMI, se refirió a la situación económica que atraviesa la Argentina y cómo impactarían las medidas que propone el candidato a presidente por La Libertad Avanza.

En tal sentido, puntualizó sobre la dolarización, una de las propuestas principales del aspirante a la presidencia. “Esa es una pregunta que los mercados hoy día se hacen más que por el tamaño, por las condiciones iniciales de cantidad de reservas que tiene Argentina. El señor Milei tocó este tema y ellos tienen un plan que están trabajando todavía y yo no me adelantaría en la discusión”, expresó.

Además, sostuvo que adoptar la moneda norteamericana “es algo que toma su tiempo” y que “requiere mucho apoyo político”, por lo que, de ganar las elecciones, “van a tener que buscarlo”.

En una entrevista con el diario El País, Valdés señaló que realizar una dolarización, no implicaría “no tener un programa” con el FMI. “Tenemos uno con Ecuador, que es un país dolarizado, y el último fue muy exitoso”, destacó y añadió: “Para nosotros es central reconocer la forma que organiza un país su política monetaria, su política cambiaria, temas que son de plena soberanía. Lo que sí nos interesa es que estén las bases macroeconómicas para que esos sistemas funcionen en el largo plazo y que cuando haya cambios la transición mantenga la estabilidad”.

Consultado acerca de si el Fondo continuaría apoyando a la Argentina en caso de que dolarice su moneda, expresó: “Nosotros trabajamos con 190 países, con todas las instituciones posibles que existen dentro de ellos. Lo que nos interesa es que funcionen bien dependiendo de sus configuraciones macroeconómicas”.

Y para ello indicó que los países que adoptan esta medida, “para que funcionen bien requieren ciertas condiciones”. “Algo muy importante para nosotros es que lo que uno haga en el mundo monetario cambiario no sustituye lo que es necesario hacer en el mundo fiscal. Esta parte requiere un esfuerzo enorme de los países y siempre uno entiende que el corto plazo y el largo plazo están en tensión”, señaló.

“Todos los países requieren una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas y dolarizar o no dolarizar no sustituye esa tarea”, manifestó.

Desaceleración, una “macroeconomía ordenada” e inseguridad

Valdés remarcó que para este año, desde el organismo de crédito internacional observan una desaceleración en muchos países y que eso es algo “sano” porque tuvieron un “despegue post covid muy fuerte” que requería de esta ralentización “para hacer el próximo crecimiento sostenible”.

También, indicó que para mejorar la productividad es necesario “tener una macroeconomía ordenada” y sumó que se puede invertir en la transición energética del mundo, como en el hidrógeno verde, y en el cambio geopolítico que hay en cuanto a que las cadenas de valor se quieren establecer en países más cercanos.

Además, hizo referencia a que la inseguridad “afecta el crecimiento económico, la calidad de vida de las personas y las ganas de invertir” y llamó a que las autoridades de la región “le de un mayor peso a ese tema porque tiene implicancias en muchas dimensiones”.

Con respecto a la desigualdad, remarcado como un problema a solucionar, indicó que los países que conforman la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) consiguieron mejorar la distribución del ingreso de manera muy significativa a través de lo que hacen “con las transferencias monetarias”. “Con muchos instrumentos como seguros de desempleo, mayores sistemas de pensiones que entregan más dinero. Creo que la región necesita tener más recursos para hacerlo y empezar a preocuparse más de que estas transferencias sean un seguro serio para las los problemas que tienen a veces las familias”, señaló.

Por último, hizo referencia a “preocuparse” por “usar bien” los recursos naturales.

Fuente: TN