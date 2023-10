Guillermo Jenefes: "La ignorancia en el voto pone en peligro a la democracia"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó el panorama político a dos semanas de las elecciones generales del 22 de octubre, que definirán el nombre del nuevo presidente de Argentina o plantearán un escenario de balotaje para noviembre.

“En no más de 12 días vamos a estar eligiendo a quien va a ser el futuro presidente de la República Argentina. Por ende, por supuesto, hay que hablar de política”, comenzó.

“Quiero recordar las palabras que decía un expresidente norteamericano, John Kennedy, quien expresó que la ignorancia en el voto pone en peligro a todos y fundamentalmente a la democracia. Y hago esta reflexión, usando palabras que no son mías, por cuanto de cara a las elecciones del 22 de octubre nos encontramos con una elección muy competitiva, muy difícil y en donde es fundamental que el argentino y que la argentina que concurra a votar no tenga ignorancia en el voto”, consideró.

Por el contrario, evaluó que es necesario que cada ciudadano “tenga pleno conocimiento de lo que proponen, de lo que dicen, de lo que prometen cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos políticos”.

En ese marco, manifestó: “sé que esto es muy difícil en una era en donde la tecnología, las plataformas y los medios de comunicación dicen de todos todas las cosas. Todos los medios, depende del que se agarre, todas las plataformas, depende de la que se tenga en cuenta, le echan la culpa a tal o a cual Gobierno, a tal o a cual político y por lo tanto es fundamental tener conocimiento y para ello tratar de separar la paja del trigo en la República Argentina”.

“No podemos negar, sea la fuerza política a la que pertenezcamos, que el país tiene una profunda crisis política por cuanto existe un descreimiento de la gente en los políticos y en los partidos políticos”, consideró y sumó que “existe una profunda crisis social, ya que nadie puede ignorar los altos índices de pobreza que tiene la República Argentina, los altos índices de desocupación y en donde cada vez a la familia argentina le es más difícil llegar a fin de mes”.

“También hay una profunda crisis económica, vemos todos los días que aumenta la inflación, aumenta la desconfianza en nuestra moneda y como consecuencia de ello aumenta el dólar. Y todo ello provoca, por supuesto, que se afecte el bolsillo de cada uno de los argentinos y argentinas que ven día a día que ese bolsillo les alcanza menos para llegar a fin de mes y poder tener dignidad y por lo menos qué comer”, expuso el conductor del ciclo.

Seguido, Jenefes expresó: “voy a tratar de recordar palabras que dijo otro presidente norteamericano, Abraham Lincoln, quien manifestó que cuando el Estado permanentemente hace las cosas que deben hacer los hombres y mujeres de un país, esos hombres y mujeres se olvidan de que ellos por sí solos muchas veces lo pueden hacer”.

LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Por otra parte, el ex vicegobernador aludió a “los tres principales candidatos, de los cuales seguramente saldrá presidente de la República Argentina”. En ese sentido, Jenefes sostuvo que “es fundamental que dejemos de lado la ignorancia, que entremos en el campo del conocimiento de cada uno de los candidatos y qué es lo que nos dice cada uno de ellos”.

En primera instancia se refirió “al candidato de Unión por la Patria, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, por el espacio que reúne al Partido Justicialista, al kirchnerismo, a sindicalistas, a senadores, diputados nacionales y empresarios que constituyen, por supuesto, una fuerte fuerza de cara a las elecciones del 22 de octubre”.

No obstante, consideró que “debemos ser sinceros, no nos debemos mentir, porque eso sería entrar en la ignorancia y no en el conocimiento”. Ante ello recordó que “Sergio Massa dice 'mi Gobierno empieza el 10 de diciembre', y su gobierno empezó el 10 de diciembre pero del 2019, porque fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y es el actual ministro de Economía de la Nación”.

Considerando ese panorama “los aciertos y desaciertos que se puedan haber realizado, pandemia de por medio, guerra con Ucrania, sequía y mala praxis económica son temas que tenemos que tener en conocimiento. Tenemos que tener en conocimiento, además, de que él sí es un candidato que tiene las ganas, la fuerza de ser presidente de los argentinos y de querer cambiar la República Argentina a partir del 10 de diciembre con un gobierno convocando a la unidad, lo cual considero que es fundamental, ya que el próximo Gobierno solo no va a poder hacer absolutamente nada”.

“En el caso de Patricia Bullrich, ella viene de una interna que se realizó en las Paso, que fue muy dura, muy fuerte y que hizo crujir los andamiajes de esta coalición formada por el PRO y la Unión Cívica Radical”, planteó el conductor de Detrás de las Noticias.

Asimismo, indicó que “sí podemos decir también que Patricia Bullrich tiene gobernadores, intendentes, diputados, senadores y empresarios, pero también debemos mencionar que esa interna que se realizó en las primarias debilitó a dicha alianza, y tal es así que se habla de que si Patricia no va a balotaje Juntos por el Cambio va a volar por los aires, la Unión Cívica Radical va a tomar un camino y el PRO otro”.

Considerando ese contexto, auguró que “por el bien de la República Argentina se mantengan los frentes y se mantengan las alianzas porque la solución de la República Argentina no está en un partido político o en un político sino en un conjunto de personas que quieran gobernar la República Argentina para que se erradique la pobreza, la pobreza de la gente, de los argentinos y argentinas, y no de los políticos”.

Retornando a las ideas de Bullrich, Jenefes planteó que “propone un país ordenado, con el cumplimiento de la ley, que se combata el déficit fiscal, que exportaciones e importaciones puedan recuperar la normalidad y que lentamente se vaya saliendo de los distintos sistemas de dólar que tenemos”.

Tras mencionar las ideas de Massa y Bullrich, Jenefes señaló que “este es el conocimiento que tenemos que tener porque si son gobierno le debemos exigir lo que proponen, lo que prometen para salir de la crisis política, económica y social”.

Cerrando, expuso que “finalmente está Javier Milei, y lo dejé al último a propósito por cuanto Milei no viene de la política, reniega de los políticos y efectúa una serie de propuestas que a mi juicio algunas son factibles y otras son de imposible cumplimiento”.

Seguido recordó que debe tenerse en cuenta que “Milei no tiene senadores, seguramente en estas elecciones va a tener un puñado, y tiene pocos diputados nacionales, y también después de estas elecciones va a tener otro puñado, pero no le alcanza, no tiene gobernadores, no tiene intendentes y necesita en el Congreso de la Nación, en donde se debaten las leyes, tratar de que esas propuestas se debatan y se aprueben, por ende tenemos un candidato que es algo raro, pero es algo raro que está teniendo una gran adhesión de los argentinos y argentinas”.

“Realmente no sé lo que va a ocurrir el 22 de octubre, si va a haber un presidente en primera vuelta o si va a haber balotaje, que era lo más lógico que ocurra, pero es importante el conocimiento. El no conocimiento atenta contra la democracia, atenta contra cada uno de los argentinos y argentinas y por ende debemos tener paciencia hasta el 22 de octubre cuando elijamos a un candidato que tenga la fuerza, que tenga el coraje, que tenga el apoyo para poder salir de esta crisis política, económica y social que vive la República Argentina”, finalizó.