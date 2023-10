Guillermo Moreno vaticinó un "gobierno breve" si gana Javier Milei

El economista y ex candidato a presidente de la Nación por "Principios y Valores", Guillermo Moreno, dio conocer en las últimas horas a quién le dará su voto en la categoría mandatario nacional en las elecciones generales del próximo domingo 22 de octubre. Ante la sorpresa de algunos, el ex secretario de Comercio Interior de la Argentina, no votará al postulante del oficialismo, Sergio Massa, y no lo hará por ninguno de los aspirantes a Jefe de Estado.

"Si no voy a votar a ninguno de los cinco candidatos, ¿a quién voto? En blanco. Para la categoría de presidente, solamente", fue lo que declaró el dirigente peronista en una entrevista brindada al programa de streaming "M&M", que conduce el periodista Diego Moranzoni.

De hecho, y para que no quede duda alguna de su elección, reforzó el concepto con una publicación en su cuenta personal de la red social X, en la que escribió: "Voy a votar en BLANCO para la categoría a Presidente".

Voy a votar en BLANCO para la categoría a Presidente pic.twitter.com/CJ5hrUesSW — Guillermo Moreno (@morenoparalavic) October 19, 2023

En cuanto a los argumentos de su elección para los comicios del domingo, Moreno se mostró crítico de la figura de Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, por su desempeño como ministro de economía de la Nación.

"Massa tuvo una oportunidad desde que lo eligieron ministro de Economía, de cambiar el rumbo, pero no lo hizo. No puedo votar a un gobierno que le aumentó el precio de los alimentos a la gente", sostuvo.

No obstante, el dirigente también apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri, pero no lo diferenció del actual mandatario nacional, Alberto Fernández. "Soy economista y mi definición de gobierno peronista o gorila es cuando le bajás o le aumentás el precio de la comida a los trabajadores. En la década ganada se la bajamos, con Macri y Alberto subió. Por eso Macri es gorila, no porque dice tal o cual cosa. Es gorila porque le sacó la comida a la gente de la mesa. Este gobierno hizo lo mismo", indicó.

No obstante, el ex funcionario nacional explicó que solo a presidente no elegirá ninguna boleta, pero que en el resto de las categorías ya tiene sus postulantes a votar. "En los distritos y en los puestos legislativos vamos a votar por Unión por la Patria, porque siempre dijimos que incluso los peores nuestros son mejores que los otros", reveló.

Pero aclaró: "Puede ser que el próximo presidente sea Javier Milei y tengamos un gobierno breve. En ese sentido, será importante el Congreso porque puede resolver la sucesión. Hay que tener compañeros o dirigentes cercanos a la doctrina peronista", argumentó.

Javier Milei

Asimismo, llamó a votar a Axel Kicillof, para que sea reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires, pese a las diferencias que mantiene con el dirigente kirchnerista. "Soy crítico de Axel Kicillof, he dicho que con él empezó este ciclo económico, que siguió con Macri y Alberto. Pero en provincia se gana por un voto, y no quiero que digan que se pierda por nuestra responsabilidad. Así que vamos a votar a Kicillof", afirmó.

Massa y Kicillof

¿A quién favorece el voto en blanco en las elecciones 2023?

El voto en blanco es un voto "válido". La Cámara Nacional Electoral (CNE), "representa una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio; expresando así su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos". Consiste en colocar, en la urna, un sobre vacío o con cualquier papel, sea del color que sea, pero liso.

A diferencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en los comicios generales, el voto en blanco tiene un conteo distinto. La Constitución nacional, desde 1994, establece que los votos se deben contar sobre los que son afirmativos, es decir, los que eligen a una boleta de candidatos. Por eso, en las elecciones generales el universo se achica: para calcular los porcentajes solo se cuentan los afirmativos y se excluyen los votos en blanco.

Al excluir del conteo los votos en blanco en las generales, resulta más accesible para una agrupación llegar al 40% o 45% necesario para imponerse en primera vuelta, que si se contaran todos los válidos. Así, con la misma cantidad de votos, el porcentaje que obtiene una agrupación es mayor que en las PASO.

Fuente: Infobae