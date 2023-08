Guillermo Snopek: "El 40% de electores demuestra un descreimiento en la política"

A menos de una semana de celebrarse las PASO en la provincia de Jujuy, los distintos Frentes continúan llamando a la participación ciudadana en las bocas de urnas.

El actual Senador Nacional, Guillermo Snopek y candidato a Diputado Nacional que figura en la Lista 501B por Unidad Renovadora de Unión por la Patria, visitó el estudio de AM630 y detalló la falta de concurrencia en las urnas, el distanciamiento de la política con la realidad y la propuesta del partido.

“Antes las encuestas marcan una realidad de una foto en un momento, por lo general siempre un 10 o 15% de ese indeciso que no sabía qué iba a hacer. Ahora todas marcan que hay un 40% de la gente que está descreída por toda la situación, hay mucha apatía y hay un distanciamiento de la política con la sociedad”, indicó Snopek.

Luego agregó: “Creo que ese distanciamiento se debe al rol protagónico que han perdido los partidos políticos que no tienen vida interna, elecciones internas y nuestra Constitución marca que son el instrumento de representación. Esto hizo que tengas distintos gobiernos donde sean coaliciones o alianzas donde no hay una responsabilidad política. En la coyuntura hechos, antes te ibas a quejar a un partido que te ofreció una plataforma y cuando no cumplías ibas, en cambio hoy te vas a quejar a un frente que no tiene responsabilidad política”.

Además el actual Senador Nacional detalló que sería propicio una modificación en las PASO: “Una de las cosas en las que hay que dar vuelta la página es en las PASO que deberían ser modificadas y que se elijan también autoridades partidarias, que vayan cada representantes de cada partido político y que al principio los que ocupan cargos partidarios, no ocupen cargos electivos así hay una vida realmente política”.

En tanto a la propuesta que presenta la Unidad Renovadora de Unión por la Patria, Snopek aseguró: “Hoy, ante este descreimiento de la gente, venimos a plantear una opción del Peronismo con Carolina Moisés, Sergio Massa quien no se cansa de repetir que conoce cuáles son las dificultades, quiere una Argentina productiva, que viene recorriendo las pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía, quiere trabajadores en una Argentina productiva, quiere una mejora en los salarios, nos planeta un escenario de crecimiento y desarrollo frente a las distintas opciones políticas de achicar, de cerrar, de que hay que ajustar”.

Finalmente el Senador dijo: “Nuestra propuesta es del Peronismo en un compromiso con la realidad. Carolina Moisés y yo somos una mujer y un hombre que hemos participado de una vida interna en el Partido Justicialista y creemos que esa es la herramienta frente a otras listas que consideramos que no son la opción que hoy necesita Jujuy.