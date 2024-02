Javier Milei acusó a diputados y gobernadores opositores de corruptos: "Son la mugre de la política"

Javier Milei volvió a acusar a los diputados opositores y gobernadores que se opusieron a la Ley Ómnibus tras el fracaso de la normal en el Congreso. Los acusó de corruptos y delincuentes. "Son la mugre de la política", disparó el Presidente desde Roma. "La sociedad tiene claro quiénes son sus enemigos. El proceso electoral lo irá depurando y en 2025 podremos tener un Congreso mucho más comprometido con la libertad. Estos delincuentes son una máquina de impedir", apuntó.

"Lo que paso es muy interesante, dejó en evidencia quiénes son los estafadores, quiénes están en política para hacer negocios. Eso fue positivo, dejó en evidencia los que engañan y estafan a la gente. Como principio de revelación es fabuloso", sostuvo Milei sobre el fracaso de la Ley Bases. "Esto no afecta a la dinámica de corto plazo, solo la de largo plazo", agregó.

En diálogo con radio Mitre, el Presidente apuntó contra una frase pronunciada por el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta tras el fracaso del proyecto libertario en la votación en particular. Larreta había tuiteado "¡Viva el consenso!". En ese sentido, lanzó: "Viva el consenso es viva la corrupción, viva el toma y daca, viva la entrega a cambio de plata. Algún diputado del radicalismo me amenzó con que si quería sacar las leyes tenía que entregar cargos y favores a la política. Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, corrupta".

El mandatario dijo que el tratamiento de los fideicomisos fue revelador. "Los fideicomisos son grandes cajas donde roba la política, empezaron a meterse en las cajas donde roba la política y ellos dejaron los dedos marcados. Dejé en evidencia quiénes son la mugre de la política".

"El gobernador de Córdoba (Martín Llaryora) está llorando por 20 mil millones de pesos, que deje de pagar pauta por 26 mil millones a periodistas ensobrados; que dejen de dar recitales, lo mismo le pasa al gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro). Vamos a dejar en claro el despilfarro que hacen. Nosotros vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto", disparó el jefe de Estado al referirse a dos de los mandatarios provinciales que se fueron sus aliados en las primeras semanas de gestión.

Milei defendió la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el transporte de colectivos, cuestionado por los gobernadores, y explicó que él ya había adelantado que iban a hacer eso.

Martín Llaryora

"Cuanto menos herramientas tengo, más tengo que profundizar el gasto público. ¿Qué acaso no lo puedo hacer? Yo no voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central ir liberando el mercado de cambio. Voy a terminar con la inflación, voy a terminar con la inseguridad", marcó.

En esa línea, Milei subrayó: "Estamos eliminando curros de la política. Uno toca los fideicomisos y saltan como leche hervida, hay gente que vive como magnates de ahí, lo que pasó fue maravilloso porque los dejó en evidencia".