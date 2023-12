Javier Milei afirmó que si el Congreso rechaza el DNU llamará a un plebiscito

Durante una entrevista televisiva, el Presidente Javier Milei se volvió a mostrar en pie de guerra contra el Congreso Nacional. Tras publicar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual se modifican cientos de normas y se pretende desregular la economía, el flamante mandatario dijo que si el Parlamento lo rechaza, “llamaría a un plebiscito”. No obstante, en caso de que la población vote a favor, solamente obligaría al Congreso a volver a tratar el mismo DNU.

La Constitución y la ley que regula el plebiscito, que es la Ley de Consulta Popular, establecen que en caso de que este sea convocado por el Poder Ejecutivo siempre es no vinculante, es decir, que no entra en vigor, ni tiene ningún efecto en favor de Milei si la ciudanía vota de manera afirmativa. Se trataría, entonces, de un mensaje político, pero de escaso alcance legal.

“Si me lo rechazan, llamaría a un plebiscito y que me expliquen porqué se ponen en contra de la gente”, indicó Milei sobre el DNU que emitió la semana pasada. Fue en una entrevista con Luis Majul en su programa +Nación, emitido por LN+. Así, el Presidente hizo hincapié en el respaldo que obtuvo en las urnas en las últimas elecciones y se mostró confiado en el apoyo popular. “No pueden aceptar que perdieron, que la población eligió otra cosa”, subrayó.

El jefe de Estado acusó a legisladores nacionales de “buscar coimas”, pero no precisó quiénes son. “Ojo. A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”.

El mandatario apoyó con énfasis a Federico Sturzenegger, quien fue una de las principales plumas del DNU. “La situación es muy complicada. Esto requiere de shock”, indicó. “Lo que presentó Federico es un tercio de la reforma”, sumó.

El titular del Poder Ejecutivo añadió que la caída de la brecha cambiaria muestra el respaldo a las medidas. “Fue tan bien recibido el programa económico que a diferencia de otros caso en los que la brecha se mantenía constante o se ampliaba, logramos comprimir la brecha en un contexto donde además bajamos la tasa de interés, el riesgo país y todos los activos financieros argentinos mostraron un alza enorme. Eso quiere decir que el programa fue aceptado”, expresó.

Ante la pregunta de Majul sobre la suba de las tarifas, Milei apostará por gradualismo en vez de shock. “Es un tercio por año cómo se van a eliminar los subsidios económicos. Lo que hay que hacer es recomponer la ecuación económica financiera de los contratos y que solo el residuo impacte en precios. Podés hacer un montón de ingeniería financiera sobre el flujo de fondos de las empresas de modo tal que minimices cuánto necesitas subir de tarifa”, resaltó, con el objetivo de que “no sufra tanto la gente con el sinceramiento”.

El Presidente, no obstante, mencionó un inconveniente: ”Igual no es suficiente porque cuando hacés un programa de estabilización el aumento del ahorro tiene que tener una contrapartida de inversión para que no sea recesivo”. “Por eso es tan urgente el paquete de medidas que mandamos en la segunda semana [al Congreso] que básicamente tiene tres elementos fundamentales. Una parte es dar más libertad a los individuos; otra que tiene que ver con desregular e ir hacia estructuras más competitivas y otra que es eliminar los tongos de la política. A diferencia de lo que dicen algunos, no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, amigable con los mercados, amigable con los argentinos de bien”, subrayó.

El jefe de Estado, por otra parte, desafió a los gobernadores, con quienes se reunió la semana pasada junto con su ministro del Interior, Guillermo Francos. “Que cada provincia haga sus ajustes. Somos un país federal”, señaló, a la vez que descartó una de las opciones que los mandatarios locales pusieron sobre la mesa en compensación de la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias: “No estoy dispuesto a coparticipar el impuesto al cheque”.

“A mi no me resulta para nada simpático [reinstaurar el Impuesto a las Ganancias que apoyó como diputado]. Pero la realidad es que generó un enorme desequilibrio en las provincias. No estoy dispuesto a modificar las transferencias [discrecionales]. Si necesitan requilibrar las cuentas, bueno, se restituirá el Impuesto a las Ganancias”, justificó.

Respecto al fallo de la jueza estadounidense Loretta Prezka que obliga a YPF a pagar 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF, Milei dijo: “La plata no la tenemos; no tenemos 16 mil millones de dólares para pagar el juicio por YPF, esa es la realidad; pero sí tenemos la voluntad de pagar”. Además, agregó que “todos los ciudadanos lo pagarán a través de la 'Tasa [Axel] Kicillof' para que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que él cometió”.

Milei, por otra parte, confirmó que el Gobierno imprimirá billetes de 20.000 y 50.000 pesos. “Es una tortura lo de los billetes. Imaginate que tenés que hacer un pago en efectivo y tenés que andar con un bulto de papeles con lo cual te pone una etiqueta en la frente que dice 'roba acá'. Dificulta las transacciones”, expresó.

Respecto de la manifestación del miércoles pasado así como la prevista para este miércoles por las cúpulas sindicales y un sector de la izquierda, Milei repitió lo que manifiesta su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “El que las hace, las paga”. Además, se refirió a la línea de denuncias puesta a disposición para el día de la marcha. “Recibimos más de 11.000 denuncias por extorsión”, detalló.

“En 16 días de gobierno, tres marchas. ¿No pueden aceptar que perdieron, que la población eligió otra cosa, que hay un gobierno con otras ideas, que hay otra forma de ver el mundo?”, cuestionó, y apuntó contra “quienes defienden el populismo, ese modelo que dividió los salarios por 12; se perdió más del 90% del salario por el populismo”.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) contó que habló por teléfono con Elon Musk, magnate sudafricano que reside en EE.UU. y dueño de Tesla y Starlink, entre otras empresas. “Me llamó desde su teléfono personal y me mostró su interés por el tema del litio”, comentó Milei y aseguró: “Con la desregulación que hicimos en el tema de internet, Starlink podría estar en la Argentina y sería algo muy valioso”.

Fuente: La Nación