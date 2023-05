Javier Milei denunció un ataque coordinado contra sus redes sociales: "Han decidido desaparecerme"

En la previa de las próximas elecciones nacionales, el líder de La Libertad Avanza y precandidato presidencial, Javier Milei, denunció este lunes un ataque coordinado contra sus redes sociales por “pedido de alguien” y sostuvo que “han decidido” desaparecerlo de diversas plataformas.

El dirigente de la oposición sostuvo que sus cuentas oficiales sufrieron en distintas plataformas un proceso denominado “shadowban”, o “baneo en las sombras”, en español, que limita la visualización por parte de otros usuarios de un contenido determinado.

Bajo el título de “La ofensiva de la casta”, el economista compartió un extenso texto en el que sostuvo que “en las últimas semanas, diversas fuentes han confirmado lo que ya” se sabía, que “hay una decisión concertada entre el establishment político y económico de intentar frenar el avance” de su espacio.

LA OFENSIVA DE LA CASTA

En las últimas semanas diversas fuentes han confirmado lo q ya sabíamos: hay una decisión concertada entre el establishment politico y económico de intentar frenar el avance de nuestro espacio. Esto ha sido confirmado por el propio @fantinofantino y otros — Javier Milei (@JMilei) May 29, 2023

“Esto ha sido confirmado por el propio Alejandro Fantino y otros. Las pruebas están a la vista. Artículos difamándonos. Canales de televisión que 24/7 se dedican a tergiversar nuestras posiciones para asustar a la población. Ensayistas desconocidas que de repente pululan por todos los medios con elucubraciones siniestras sobre mi vida privada”, argumentó.

En este sentido, Milei también mencionó a “periodistas que publican información brindada” por sus “adversarios sin siquiera intentar chequear” con los miembros de su equipo “la veracidad de la misma”, como ocurrió con las versiones sobre NOSIS, en las que se lo acusó de tener “un pasado en el Congreso que nunca existió”.

“Hoy se suma un ataque coordinado sobre nuestras redes sociales. Han decidido 'desaparecerme' a pedido de alguien. Intenten ustedes mismos buscarme. Ha ocurrido en Instagram y otras redes sociales”, sentenció.

En este sentido, indicó que “es evidente que hay una decisión en el círculo rojo de intentar frenar los cambios que la Argentina necesita para salir adelante”, mientras el resto de la oposición lo “ataca”, él presenta “propuestas y equipos”.

“No toleran la posibilidad de que los argentinos digan basta a este modelo corrupto. Lo que la casta no termina de entender es que nuestro espacio no es sino la representación de una mayoría de argentinos que se han cansado de ser víctimas de un sistema que solo beneficia a los políticos y sus amigos. Esta campaña no se trata de mí. Se trata de ustedes”, advirtió.

Y agregó: “Lo que estamos viendo estos días es solo el comienzo. Los ataques y las difamaciones se incrementarán. Porque tienen miedo. Porque saben que van a perder sus privilegios. Y porque no tienen nada para ofrecerles a los argentinos que ellos mismos han sumido en la pobreza”.

Sin embargo, Milei remarcó que “cada ataque, cada difamación, lo único que logra es reafirmar” su “convicción de que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.

“A los argentinos de bien que quieren un país distinto para sus hijos, les queremos decir que cada vez falta menos. Que cada vez somos más. Que no nos van a vencer. Que vamos a ganar y vamos a transformar este país de una vez y para siempre. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, cerró.

Luego de que se conociera la noticia, varios de los dirigentes de su espacio se solidarizaron con él, incluidos su compañera de banca y de fórmula presidencial, Victoria Villarruel, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Ramiro Marra, entre otros.

Fuente: Infobae