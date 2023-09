Javier Milei: "El Papa Francisco avala el robo y tiene afinidad con los comunistas asesinos"

Durante una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, difundida este jueves en redes sociales, el libertario fue consultado por sus dichos sobre Jorge Bergoglio, a quien había catalogado como "el representante del maligno en la tierra". Ahora, respondió: "El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como (Raúl) Castro o (Nicolás) Maduro. Es decir, está del dado de dictaduras sangrientas". Y siguió: "Tiene afinidad por los comunistas asesinos (...) Es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos".

Milei también dijo que, al tener a la "justicia social como un elemento central de su visión", el Papa Francisco avala "el robo" y eso "es una violación de los diez mandamientos" bíblicos. "Es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Avalar la justicia social es avalar el robo". Agregó que también implica "un trato desigual frente a la ley, y no me parece que sea algo justo que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado que tiene el monopolio de la violencia", sostuvo, con una lógica que ignora las diferencias sociales.

Para resumir, dijo que Francisco promueve "una agenda que defiende el asesinato, el robo, la envidia". "La respuesta debería darla él. Porque a la luz del debate, de la evidencia empírica, él es el que tiene que dar explicaciones de por qué defiende una organización económica que conduce a la pobreza, a la miseria, a la violencia, a la decadencia, y que si los dejaran, destruirían el mundo", concluyó Milei con tono apocalíptico.

Liberal pero no tanto

En la entrevista, el candidato de LLA reiteró su contradictoria idea de promover el liberalismo y, a la vez, supeditar las relaciones comerciales a su imaginario político. "No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. (El presidente de Rusia, Vladimir) Putin no entra ahí. Lula (Da Silva) no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, la democracia, la diversidad. De la paz", enfatizó el diputado nacional, ya puesto en el rol de presidente.

Ante el periodista Carlson, con quien habló unos 30 minutos, Milei dio las razones por las que cree que tener buena llegada a los ciudadanos: "Desde mi punto de vista hay dos motivos que explican mi popularidad y una tiene que ver con mi background, con que he sido jugador de fútbol y cantante de rock roll y además soy economista. Creo que esa combinación es atractiva en términos de producto televisivo". Agregó que "los jóvenes encontraron alguien que les hablaba de liberalismo y que se rebelaba contra el status quo".

Antes de terminar, repitió sus latiguillos sobre la supuesta riqueza nacional a comienzos del siglo XX, desperdiciada porque "Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años", y sus dardos contra el feminismo: aseguró que "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo" y, tras criticar al Ministerio de la Mujer, se preguntó "¿por qué no hay Ministerio del Hombre?".

Fuente: Página 12