Javier Milei se refirió a la inflación de febrero: "Parece que está debajo del 15%, es un numerazo"

El presidente Javier Milei anticipó hoy que la inflación de febrero estará “debajo del 15%”, algo que calificó como “un numerazo”. En este sentido, aseguró: “La mejora la estás viendo, y la gente la está viendo”.

Por otro lado, y en diálogo con Crónica, afirmó: “Todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo, no me queda claro que si abro no tenga una corrida; prefiero esperar que cuidarme en salud”.

El dato estadístico sobre la inflación de febrero será revelado por el INDEC en la tarde de hoy. La expectativa oficial de una caída mayor a las estimaciones del mercado se refuerza con la decisión del Banco Central conocida anoche de bajar la tasa de interés de política monetaria desde el 110% al 80% (TNA).

Al momento de explicar el resultado del programa económico de déficit cero, Milei detalló: “En la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario, eso anualizado te da 3.700% de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual. Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado da 17.000%, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación”.

Y agregó: “El IPC ya en la tercera semana corría al 30% y terminó en el 25%, hubo una retracción. Me dejaron una economía que venía viajando al 54% en mayorista. Ahora, como consecuencia de que implementamos un programa de estabilización muy duro, al no genera emisión monetaria, los precios no pudieron seguir creciendo al ritmo que venían. A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%, y (la de febrero) parece que está debajo del 15%, un numerazo”.

Sobre esto, el Presidente aseguró que una vez superado el impacto las subas en las prepagas y tarifas, que son “una vez y para siempre, y tienen que ver con las recomposiciones de precios, al número que veas le vas a tener que restar cinco números porcentuales, y cuando pase eso vas a tener una inflación de un dígito”.

En esta línea, Milei también se refirió al anuncio que realizó el vocero presidencial Manuel Adorni sobre la apertura de importaciones de alimentos. “Cuando empezamos el Gobierno, había gente que no creía que nosotros íbamos a hacer lo que estamos haciendo. Estamos sorprendiendo a todo el mundo. El propio staff del FMI te lo dice. Y una de las cosas que sucede es que los empresarios estuvieron priceando los bienes con un dólar a 2000 o 3000 pesos”.

Y añadió: “Cuando se encuentran con que nosotros no convalidamos esa aberración, esos precios quedaron desfasados. Entonces empezaron a hacer promociones. Viene el 2x1, el 3x2, fijación no lineal de precios. Según la cantidad que comprás, el precio que tenés. Y eso no puede ser bien capturado por el índice de precios. Lo que hizo el ministro (Luis “Toto” Caputo) es hablar con los empresarios y básicamente les pidió que sinceren los precios y abrir las importaciones. Acá el pan lactar está cuatro dólares y en cualquier supermercado del mundo no cuesta más de 2 dólares”.

En su habitual conferencia de prensa, Adorni afirmó: “En la reunión, los empresarios reconocieron subas de precios por encima de la expectativa de inflación y, por supuesto, que el escenario que habían evaluado los empresarios era catastrófico, algo que no ha ocurrido”.

“Entendemos que la economía de a poco se va normalizando y en esta línea se ha tomado la determinación de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos de poder hacer los precios más competitivos en beneficio de las familias y de los consumidores argentinos”, informó Adorni.

El funcionario, además, agregó que habrá “alguna quita de impuestos” a productos importados para ayudar a la corrección de precios.

Fuente: Infobae