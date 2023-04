Juan Grabois: "Cristina va a ir presa con domiciliaria e iremos a tomar mates con ella"

Juan Grabois se mostró contundente al analizar el escenario del Frente de Todos en las próximas elecciones generales, y sorprendió al asegurar que “Cristina (Kirchner) va a ir presa con domiciliaria”, en referencia a la situación judicial de la Vicepresidenta. Además, aseguró que su candidatura a Presidente “va en serio”, y pidió que al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no lo postulen como opción para la disputa nacional porque “tiene que ganar la provincia. En la Provincia es Axel o muerte”.

El dirigente social pocas veces se guarda lo que piensa o lo que siente, y lo exterioriza más allá de las repercusiones que tengan sus palabras. Y en esta oportunidad, no se quedó callado sobre la causas que pesan sobre la líder del kirchnerismo. “Cristina va a ir presa con domiciliaria, porque es lo que le corresponde por la edad, hasta que el pueblo logre terminar con la mafia judicial hay en la Argentina, que afecta principalmente a los más pobres. A esa Justicia hay que combatirla, como no se hizo hasta ahora”, manifestó.

“Creo que vamos a ir todos a tomar mates con ella en el lugar que le toque de residencia. Es lo que creo, ¿querés que mienta?. Es lo que creo que va a pasar, y no me voy a poner a llorar por eso. Voy a combatir contra eso”, reveló Grabois en diálogo con El Destape.

Por otro lado, tocó el tema de las elecciones y advirtió: “Mi candidatura va en serio. Si imponen una candidatura con otros representantes de centro-derecha, nosotros vamos a ir por afuera. La famosa ruptura del Frente de Todos la vamos a terminar haciendo nosotros. No queremos, pero esos candidatos no nos representan”.

“Si hay un hombre o una mujer formado en el espacio de Cristina, consecuente con las ideas de Cristina, nosotros discutimos quién es mejor candidato pero vamos a ir a la unidad. Ahora, si me quieren poner otro candidato que no es del palo, para colar un concejal o diputado, no. Nosotros no estamos haciendo esto para negociar listas”, sentenció.

Por último, Grabois sorprendió con su pálpito para las próximas elecciones, más precisamente para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, al dar como ganador al candidato libertario. “Hoy en las PASO gana (Javier) Milei y es totalmente comprensible, él dice que no tiene que haber Estado, y a veces cuando el Estado funciona mal, y que alguien diga 'para tener este Estado prefiero ninguno', me parece hasta lógico. Hay que combatir contra eso, pero hay que hacerlo a partir de un proyecto alternativo”, expresó.