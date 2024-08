Juan Jenefes: "Se necesitan políticas públicas serias vinculadas al deporte"

En medio de la sesión ordinaria que se lleva adelante este miércoles en la Legislatura de Jujuy, el diputado provincial Juan Jenefes se refirió a los temas abordados en el recinto e hizo hincapié en su iniciativa para acompañar a los clubes de fútbol en momentos de crisis económica.

“Presenté un proyecto de ley referido a subsidios a los clubes de fútbol. Es uno más de los que vengo haciendo, entendiendo que el deporte es salud, que es muy importante para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes”, expresó el legislador.

En ese sentido, cuestionó la actual política deportiva que se implementa en la provincia. “No solo se tiene que limitar a la entrega de trofeos o salir en una foto en algún campeonato sino que tienen que haber políticas públicas serias vinculadas al deporte”, indicó.

Además. Jenefes detalló que en los proyectos presentados no se inventa nada, sino que se toman las iniciativas que ya se implementan en otras provincias. “Este proyecto es similar a uno presentado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos y estaría que Jujuy acompañe mi iniciativa porque no porque uno sea oposición no se tienen que tratar los proyectos de ley. Hay muchos proyectos que he presentado con respecto al deporte y ninguno tiene dictamen de comisión. Lamento eso”.

“Los clubes de la provincia de Jujuy hace tiempo que están fundidos. Tampoco el Gobierno se puede hacer cargo de resolverle todos los problemas a los clubes pero hay que analizar los proyectos de ley en donde se aporta. En nuestro caso estamos aportando como oposición una salida, que se deje de lado las banderas políticas y que se trabaje por el futuro de todos los jujeños y el deporte de Jujuy”, agregó.

Por otro lado, Jenefes comentó sobre el pedido de informes que se le solicitó a la Compañía de Seguros de Jujuy para que se explique en la Legislatura sobre una inhibición que se le ha hecho a esa empresa. “Un diputado oficialista ha tratado de clarificar los hechos pero yo creo que no le corresponde a un legislador sino que ese órgano debe emitir un informe a la cámara. Si se trató de un simple error tienen que informarlo”, remarcó.