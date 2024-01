La Cámara del Trabajo resolvió que la reforma laboral del mega DNU es inconstitucional

La Cámara del Trabajo falló a favor de la CGT y resolvió que la reforma laboral del DNU de Javier Milei es inconstitucional. De esta manera, la justicia laboral declaró la invalidez del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia.

La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo se expidió este martes ante el amparo planteado por la CGT y determinó que el capítulo 4 del DNU 70/2023 decretado por Javier Milei es inconstitucional. La decisión judicial alcanza a todos los artículos que están vinculados a la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

"La justicia nos dio la razón", expresó Héctor Daer, uno de los triunviros de la central obrera, desde su cuenta de la red social X (ex Twitter) tras conocerse la novedad.

La justicia nos dio la razón. La cámara laboral declaró inconstitucional todo el capítulo 4 del DNU. Acompañó el fallo con la sentencia definitiva. #NoAlDNUyLeyOmnibus pic.twitter.com/REmFHNerDa — Héctor Daer (@hectordaer) January 30, 2024

De esta manera, la justicia declaró la invalidez del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia que impulsa el Gobierno, mientras se espera que mañana la Cámara de Diputados abra el debate por la ley ómnibus, otra de las iniciativas a las que aspira concretar el Poder Ejecutivo.

Entre los considerandos que expusieron los magistrados, sostuvieron que “no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”.

Un tribunal rechazó una acción de amparo contra el DNU de Javier Milei

La Cámara Contencioso Administrativo rechazó una acción interpuesta por Observatorio del Derecho contra el mega DNU al confirmar una sentencia de primera instancia en el mismo sentido.

La nueva sentencia más favorable al Gobierno, fue dictada por la Sala de Feria de la Cámara, que si bien no se expidió sobre la constitucionalidad o no del DNU, consideró que no había una causa o controversia. No hay un caso, advirtieron los jueces.

Se trata de la presentación de Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuyos integrantes, en su condición de ciudadanos, promovieron una acción de amparo contra el Estado Nacional, Poder Ejecutivo, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia (en adelante DNU) N° 70/2023, por violar la Constitución de la Nación Argentina.

Fuente: Ámbito