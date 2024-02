La Casa Rosada se desligó del proyecto para derogar el aborto legal

El vocero presidencial, Manuel Adorni, desligó al Gobierno del proyecto impulsado por la diputada nacional oficialista Rocío Bonacci para derogar la ley de aborto legal .

“Es una discusión legislativa, no es parte de la agenda del Presidente (Javier Milei), no ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, señaló el funcionario.

La iniciativa, que generó malestar en la bancada de La Libertad Avanza por la inclusión de otros legisladores como acompañantes, propone derogar la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y plantea modificaciones que disponen, entre otros puntos, la reclusión o prisión de tres a diez años si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer.

Consultado al respecto, Adorni explicó que el Poder Ejecutivo está “preocupado y abocado en trabajar sin descanso en otros temas que sin muchísimo más urgentes”.

Fuente: Infobae