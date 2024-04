La dura crítica de Axel Kicillof a Javier Milei por el dengue: "Decide borrarse por completo ante la epidemia"

El gobernador Axel Kicillof volvió a apuntar sus cañones hoy contra el presidente Javier Milei, ahora por la epidemia de dengue que sufre buena parte del país. El mandatario bonaerense acusó al jefe de Estado de “borrarse” en medio de la ola de contagio del virus que transmite el mosquito Aedes aegypti.

Kicillof ya había cuestionado al Presidente ayer, con motivo de la jornada de protesta de empleados estatales en rechazo de los miles de despidos en las dependencias públicas.

“En el medio de una epidemia de Dengue, un Estado Nacional desertor y ausente que no cuida a nadie. Con Milei como presidente, el Gobierno solo está presente para despedir trabajadores, subir tarifas, poner techo a los salarios y defender privilegios”, había escrito ayer el bonaerense en su cuenta de la red social X en un posteo en el que expresó su solidaridad con los despedidos y resaltó la situación que se vivió en el Conicet.

Ahora, el gobernador volvió a escribir en esa red social por la situación que se vive con el dengue: “Parece broma, pero es muy serio. Y muy grave. Un presidente inspirado en una ideología o un credo “liberal libertario”, “anarcocapitalista”, “de la Escuela austriaca del siglo XIX” que nunca se aplicó en ningún lado, “decide” borrarse por completo ante la epidemia de Dengue más grave de la historia”, publicó Kicillof.

El gobernador bonaerense agregó que “mientras tanto sostiene que va a fundir a las provincias porque no le aprueban su DNU inconstitucional y las leyes destructivas que ni siquiera escribió su Gobierno”.

El mandatario provincial endureció su discurso en medio de la cruzada que mantiene con Nación por la quita de recursos a la administración bonaerense como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). Este último un fondo que había sido creado en 2020 para compensar el desfase que tiene Buenos Aires en materia de coparticipación federal. Aporta cerca del 40% de recaudación de impuestos coparticipables y recibe el 22%.

En efecto, el gobernador tiene varios motivos para tensar la relación con Casa Rosada. Días atrás aprovechó el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, para salir al cruce del presidente por comentarios que lanzó en su momento en los que elogió la figura de Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica que encabezó la guerra de las Islas Malvinas desde el bando inglés y que ordenó hundir al Crucero Ara General Belgrano durante el conflicto, el 2 de mayo de 1982.

“Por algunas cosas que uno escucha en estos días, obviamente estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos”, sostuvo el martes durante un acto oficial que encabezó en la localidad de Pilar acompañado por el intendente Federico Achaval.

El economista libertario ya había elogiado a la política británica en distintas oportunidades en los últimos años. De hecho, en el último debate presidencial, el candidato en ese entonces de Unión por la Patria, Sergio Massa, le recordó al economista libertario su controvertido reconocimiento a la ex dirigente británica conservadora. “En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes; la señora Thatcher lo fue. Así como lo fue (el ex presidente estadounidense) Reagan, o el (ex ministro británico Winston) Churchill, o (el ex presidente francés, Charles) De Gaulle. Thatcher tuvo un rol significativo en la Caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda”, justificó entonces Milei al responder la interpelación del ex ministro de Economía.

Los últimos datos emitidos por el Boletín Epidemiológico de la Nación sobre el dengue dan cuenta del peor brote de la enfermedad del que se tiene registro. Según informaron, desde la semana 31 de 2023 (fines de julio y comienzos de agosto), hasta la semana 12 de 2024 (mediados de marzo) se notificaron 295.031 casos. De los cuales, se confirmaron 180.529, siendo que 163.419 se registraron en lo que va del año.

Asimismo, en el documento señalan que de los más de 180 mil casos confirmados, el 90% son autóctonos, hay un 7% en investigación y un 3% son importados. “La incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 384 casos cada cien mil habitantes”, agrega el documento. Aunque esta cifra será más alta (o baja) dependiendo de la región en la cual se resida.

