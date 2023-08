"La interna nos hizo mucho daño", admitió Patricia Bullrich sobre la disputa con Larreta

Patricia Bullrich , quien se impuso en la interna de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta y se consagró como candidata a presidenta de ese espacio, admitió que la pelea interna con su rival durante la campaña afectó el resultado de las Paso.

“La interna caliente nos hizo mucho daño”, dijo a modo autocrítica durante una entrevista en LN+. Y agregó: “Pero más daño nos hubiera hecho si éramos un cambio sin cambio. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad de ganar las elecciones nacionales”.

Exultante por el logro obtenido, Bullrich aclaró que “no fue una guerra de egos” sino una forma de expresarle a la sociedad qué tenía para ofrecer cada candidato. Incluso, recalcó que su campaña, a diferencia de Rodríguez Larreta, “se basó en la austeridad” y puso como ejemplo a la ex canciller alemana. “Yo dije que quería ser como Ángela Merkel, vivir en mi casa y con austeridad. No voy a gozar del poder si no puedo ejercerlo para cambiar la Argentina”, sentenció.

Con respecto al sorpresivo triunfo de Javier Milei, que cosechó el 30% de los votos, Bullrich admitió que “hizo una gran elección” y que “ganó en sectores humildes” donde a Juntos por el Cambio “siempre le costó entrar”.

Consultada acerca de si está dispuesta que el actual Jefe de Gobierno porteño forme parte de su gobierno, Bullrich evitó dar precisiones al respecto. “Lo que menos vamos a hablar en esta campaña es de cargos”, dijo de manera contundente.

“Todos pueden estar, pero no quiero que la gente sienta que nos estamos repartiendo cargos”, agregó.

Bullrich se describió como “la líder de Juntos por el Cambio” porque entiende que es un liderazgo que le dieron los votantes. Y dijo que entre el miércoles y el jueves se va a juntar no solo con Rodríguez Larreta y Gerardo Morales sino también con todos los diputados, gobernadores e intendentes de su espacio político.

Al igual que Bullrich, otro de los que criticó la campaña a nivel nacional fue Rogelio Frigerio, quien se consagró candidato a gobernador por Entre Ríos en estas PASO y consideró que a los candidatos “les faltó empatizar con la gente”.

“La gente votó con bronca, está frustrada con la política y los políticos no pueden estar en otra sintonía y festejando”, dijo en alusión a aquellos políticos que se mostraron exultantes por haber ganado las PASO.

Para Frigerio, “mucha gente la vio (a la campaña) como una pelea de espacio de poder”, al referirse a las chicanas y enfrentamientos mediáticos entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y agregó que el votante “está cansado de eso”. Por eso pidió seducir a ese casi 30% de votantes que desistió de ejercer su derecho cívico.

En ese marco, señaló que su partido deberá aprovechar al máximo estos dos meses que quedan por delante, antes de las presidenciales del 22 de octubre, para transmitir correctamente sus ideas: “Tenemos que mostrar lo que somos y lo que la gente espera de nosotros”.

El candidato a gobernador remarcó que “se vive una crisis y lo que viene será peor”. En ese contexto, el dirigente de Juntos por el Cambio pidió “escuchar y estar más alertas para no tener sorpresas”, como lo ocurrido con Javier Milei, que fue el gran protagonista de las elecciones primarias.

“Javier es el que mejor expresa esa bronca y de ver siempre a los mismos”, admitió Frigerio, quien a su vez hizo un llamado de atención a los candidatos nacionales de su espacio. “No se puede hablar de otra cosa que no sea de cómo resolver los problemas de la gente, en la campaña nacional de Juntos por el Cambio no se habló de eso”, se sinceró.

Fuente: Infobae.