La Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra el DNU de Milei porque todavía no entró en vigencia

El juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet rechazó el pedido de medida cautelar “interina” que había planteado la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender la reforma laboral incorporada en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación de la economía con el motivo de que el DNU aún no entró en vigencia.

Así lo decidió el magistrado al asumir la competencia para tramitar una demanda de inconstitucionalidad presentada por la central obrera. El fallo se dio en el marco de una masiva protesta contra el DNU de la CGT y otras organizaciones gremiales, políticas y sociales en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales.

“En el supuesto traído a resolver, en el que se cuestiona la constitucionalidad del DNU 70/2023 en general, y de los aspectos laborales de dicho decreto en particular, y teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente (conforme art.5 CCC), no encuentro que se den razones 'graves y objetivamente impostergables' (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar 'interina', considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia, y que, de hacerlo solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación”, sostuvo el magistrado en la resolución.

El fallo de la Justicia que rechaza el pedido de amparo de la CGT

No obstante, el magistrado se declaró competente para intervenir en el caso y le dio tres días al gobierno nacional para que responda la demanda.

Ramonet explicó además que “de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”.

El juez manifestó que “lo expuesto no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general, y de las regulaciones laborales que contiene en particular, sino solamente sostener que, a criterio del suscripto, no se dan las condiciones para el dictado de una medida como la solicitada con carácter interino”.

Además, Ramonet señaló que “en su modestísima opinión”, las demandas contra el DNU deberían tratarse por separado y no en una única causa colectiva: “sería aconsejable que las acciones colectivas que se iniciaran (o que ya se han iniciado) se ´desagregaran´ por fuero especializado, siendo indiscutible en esta causa que el fuero llamado a entender en las cuestiones planteadas no sería otro que esta Justicia Nacional del Trabajo”, afirmó.

La reacción de la CGT tras el fallo

El titular de la CGT, Héctor Daer, cuestionó el fallo en medio de la concentración en Plaza Lavalle y manifestó que al DNU de Milei“hay que voltearlo en las calles”.

Fuente: Todo Noticias