La primera marcha contra Javier Milei: "El 20 de diciembre haremos un paro de advertencia"

Javier Milei asumió como presidente de la Nación y, durante su discurso en la explanada del Congreso, envió un contundente mensaje a los piqueteros: “El que corta, no cobra”. Ante esto, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, le respondió al mandatario y adelantó que el 20 de diciembre las organizaciones sociales realizarán "un paro de advertencia".

"Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad, puesto en nuestros términos: el que corta, no cobra", expresó Milei de forma tajante.

Y agregó: "Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos".

Tras los dichos del Presidente, este lunes el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, consideró que la frase pronunciada sobre los piqueteros fue una “barbaridad”.

En esa línea, sostuvo: “El cóctel peligroso lo agita el propio Presidente cuando dice 'el que corta no cobra'. Es una barbaridad porque es ilegal, a no ser que quiera prohibir el derecho de protesta y Milei mande una reforma constitucional”.

Según Belliboni, se trata de una “amenaza al sector más débil”, en referencia a quienes cobran planes sociales.

“Protestar en Argentina no está prohibido. Por eso el 20 vamos a la calle [...] El 20 de diciembre haremos un paro de advertencia, 'no vas a avanzar en este punto, vamos a resistir y vamos a defender el derecho de manifestarnos'. No pueden prohibir la protesta. Si quieren, voten una ley que modifique la Constitución”, aseguró.