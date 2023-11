Luis Barrionuevo volvió a brindarle su apoyo a Javier Milei: "Estaremos para ayudar y acompañar"

Tras el contundente triunfo de Javier Milei frente a Sergio Massa en el balotaje, el líder gastronómico Luis Barrionuevo volvió a ratificar su apoyo al presidente electo. “Estaremos para ayudar y acompañar”, sorprendió el sindicalista que el mes pasado le había retirado su respaldo, en rechazo al pacto que hizo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Acá estamos para colaborar y trabajar. A mí no me enamoran los hombres, me enamoran sus proyectos y la gestión que puedan hacer”, aseguró al ser entrevistado por el diario El Ancasti.

“Lo que me interesa, como dirigente sindical, es que este país salga adelante, que sigamos creciendo, que es lo que va a suceder”, se esperanzó Barrionuevo. “Queremos que haya menos mano de obra desocupada y menos subsidios porque este país hay que cambiarlo. No puede haber 6 millones y medio de los privados que tributamos, que pagamos los impuestos y 33 millones de cheques que salen del Estado para subvencionar. Nadie puede subsistir de esta manera”, sentenció.

En cuanto al resultado del balotaje, Barrionuevo destacó que Milei supo interpretar la bronca que había en la sociedad contra la casta política, y que ahora tiene la responsabilidad de sacar al país adelante. “Tiene que emplear la muñeca y dialogar con los gobernadores, senadores, diputados, empresarios y el movimiento obrero. Hay que salir de la grieta. Necesitamos buena dirigencia”, afirmó con miras a la gestión que se iniciará el 10 de diciembre.

Además, el gastronómico recordó que el líder libertario “asumió con un gran caudal para constituir un presidente con poder y fuerza”. Y consideró que están todas las condiciones dadas para que pueda hacer un buen gobierno: “Argentina tiene todo lo que se necesita para salir adelante”.

Milei Barrionuevo

Con respecto a cómo bajar la inflación, Barrionuevo le aconsejó a Milei “atacar a las 18 grandes empresas que son las formadoras de precios”. En segundo lugar, afirmó que el nuevo presidente también “tiene que atacar el hambre” y le recordó todas las herramientas con las que cuenta para lograrlo.

“Tenemos una Argentina con petróleo y gas para más de 100 años. Tenemos yacimientos que todavía no se han puesto en funcionamiento, como el de Chubut, que es tan grande como Vaca Muerta. Nos están invadiendo los capitales chinos en el norte por el tema del litio, el oro y los minerales. Tenemos un campo floreciente, que este año y el año que viene va a dejar aproximadamente más de 30 mil millones de dólares”, enumeró.

“Argentina lo que necesitaba era esto: un golpe a la política y a la casta política. Llegó 'el que se vayan todos'. Fue en silencio, en las urnas. Esto fue el golpe, el mazazo que se le dio realmente a la casta política y que creo va a servir para ayudar a la generación que viene. Porque el peronismo va a volver a ser gobierno, no tengo duda, pero nos tenemos que reformular y le tenemos que dar paso a los jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora”, propuso Barrionuevo para que el PJ vuelva a conducir la Casa Rosada en 2027.

En ese contexto, dijo que “el kirchnerismo ya desapareció por 80 años a partir de esta elección” y pronosticó que “Cristina Kirchner seguramente va a residir en En Calafate”.

En el mismo sentido, Barrionuevo se mostró convencido de que “el kirchnerismo está feneciendo como lo hizo el menemismo, el duhaldismo”. Y para que no quedaran dudas al respecto, remató: “Con el kirchnerismo va a pasar lo mismo. Ya fue”.

Barrionuevo y Milei, una relación fluctuante

Cuando se dio a conocer la noticia de la ruptura de relaciones, en el sector de Barrionuevo admitieron que el pacto de Milei y Macri “vino bien” para justificar la ruptura con el libertario, pero que el sindicalista ya había tomado distancia debido a “falta de comunicación” y “problemas para la toma de decisiones”.

En una primera reacción los libertarios se mostraron sorprendidos, pero también molestos con la decisión. Su acompañamiento a LLA había provocado fuerte desconfianza entre algunos de los dirigentes más cercanos a Milei, que durante toda la campaña habían insistido en que no había ningún pacto político con Barrionuevo sino un respaldo unilateral de su parte. Sin embargo, el propio candidato había participado en un evento organizado por el sindicalista en Parque Norte cuando promediaba la carrera electoral hacia el 22 de agosto.

El respaldo de Barrionuevo a Milei en agosto había sorprendido a todo el arco político. En primer lugar, por su cambio de opinión repentina. Y es que, apenas unas semanas antes, el sindicalista había manifestado que se plegaría al candidato de Cristina Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, ubicado en las antípodas de LLA.

Fuente: Infobae