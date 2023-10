"¡Macho de vitrina!": Cecilia Moreau cruzó a Fernando Iglesias en plena sesión

Cecilia Moreau , presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, tuvo un intenso cruce con el diputado Fernando Iglesias . La legisladora acusó que fue insultada y lo descalificó.

La legisladora destacó: “¿Qué pasa Iglesias? ¿Por qué no me decís de frente pelotuda como me estás diciendo por lo bajo? Sos un cobarde, maleducado y un macho de vitrinas”.

Moreau continuó increpando a Iglesias: “Sos un misógino maleducado. Y te voy a meter una cuestión de privilegio. Vení y decírmelo de frente, maleducado”.

Mientras, el diputado continuó a los gritos reclamando que le permitan hacer uso de la palabra, incluso golpeó su escritorio varias veces para hacerse oír. Pero no le fue concedido.

“Cobarde, macho de vitrina sos vos”, concluyó Moreau.

Germán Martínez, antes de comprometerse con Camaño a trabajar en el proyecto que reclamaba, manifestó el “repudio” de su bloque “a los dichos de Iglesias”. “¿Qué sinvergüenza? Terminala Iglesias. Sinvergüenza serás vos”, volvió a decir Moreau, que continuaba discutiendo con Iglesias.

Luego, tomó la palabra Camaño e intentó poner paños fríos sobre la situación: “Yo pido que nos calmemos y sigamos con la sesión”.

Pero aclaró: “Si le han faltado el respeto en la manera en que usted ha mencionado, toda mi solidaridad. No creo que ninguno de nosotros deba agredir a nadie y menos a quien está presidiendo la Cámara”.

Moreau - Iglesias