Manuel Adorni: "Jamás ningunearía a Maradona en términos deportivos, es innegable que es un ídolo"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la polémica que surgió durante la conferencia de prensa del martes al olvidarse de mencionar a Diego Maradona durante la efeméride por el “Día Internacional del Zurdo”. “Jamás ningunearía a Maradona en términos deportivos”, advirtió hoy sobre sus declaraciones que generaron revuelo y provocaron el repudio de su hija, Dalma.

“Negar lo ídolo que fue Maradona o lo que aportó en términos deportivos es no haber sido argentino. Yo aparte lo he visto jugar en la cancha. Es innegable que Maradona es un ídolo, en ningún momento ninguneé a Maradona”, insistió el funcionario de Presidencia, que pronunció la frase como parte de una charla descontracturada que mantuvo con una de las periodistas que participaba de la conferencia matutina en la Sala de Prensa de Casa Rosada.

De manera irónica, Adorni destacó el Día Internacional del Zurdo ayer para enviar un saludo a distintas figuras del deporte y la música. En esa línea, expresó: “Quiero saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”.

Sin embargo, la falta de mención a Maradona no pasó desapercibida. Los periodistas presentes en la sala se apresuraron a señalar la omisión. Al recibir la observación, Adorni intentó excusarse diciendo, “Ah... Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”, lo que fue interpretado como una señal de desinterés del histórico capitán de la Selección Argentina, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol.

Posteriormente, el funcionario buscó excusarse al afirmar que la omisión no fue intencional y su intención nunca fue minimizar la relevancia de Maradona. “Seguramente me faltaron un montón más”, dijo sobre los deportistas mencionados. “Se me cruzaron jugadores de la Selección y después se me empezaron a cruzar de otros deportes. No tuve ninguna intención de obviar a nadie y, de hecho, debo haber obviado a un montón de deportistas más”, consideró el vocero en una entrevista a radio La Red.

Adorni atribuyó la polémica que se generó como una “mala interpretación” por cuestiones de “sonido e imagen” sobre un intercambio que mantuvo sin micrófono con la periodista 'Tati' Scorciapino, acreditada en Casa Rosada. “Es una de las de las chicas con la que yo me llevo bárbaro, como con casi todos los periodistas de la sala. En la chicana del ida y vuelta, con buena onda, me dice 'che, te olvidaste de Maradona'. Y yo en realidad la chicaneo a ella con '¿Y Maradona qué era, zurdo?', pero era una chicana entre nosotros”, contó.

Manuel Adorni

“Por supuesto que la interpretación que se hizo del otro lado de la cámara es que yo ninguneo a Maradona, pero jamás ningunearía a Maradona en términos deportivos. Uno puede tener una opinión desde lo personal, porque (Diego) tuvo como ídolo a (Hugo) Chávez o a (Fidel) Castro, pero no..., la brillantez deportiva es absolutamente innegable. Así que jamás lo hubiese ninguneado”, aseguró al referirse al episodio. “Negar lo que aportó Maradona en términos deportivos, te repito, es no haber vivido un solo día en la Argentina”, insistió.

El comentario de Adorni desató una fuerte repercusión en las redes sociales, que discutieron sobre el “olvido”. Con dureza, reaccionaron referentes del fútbol como Héctor “El Negro” Enrique, Juan Sebastián Verón y Fernando Signorini, entre otras figuras históricas de la Selección Argentina. Y quien también se refirió en duros términos fue Dalma Maradona.

diego-y-dalma

En el programa Ángel de Brito, en el canal de streaming Bondi, la hija del astro y ex capitán de Boca Juniors, Napoli y la Selección Argentina fue consultada sobre la actitud del vocero presidencial libertario y fue letal con su respuesta: “¿Le contesto al Muppet o no? Capaz ni hace falta...”, comenzó diciendo y ante la insistencia de sus compañeros siguió: “Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, él ni siquiera tiene como un pensamiento propio, es el vocero de alguien, no es que puede decir lo que piensa”.

“Preguntales a Messi, a Ginóbili, a Di María, a Maravilla Martínez... Preguntales a todos ellos qué opinan del zurdo que te olvidaste”, continuó Dalma Maradona, y cerró: “No existís Muppet, mi papá sí”.

dalma-y-diego

En ese marco, el vocero del presidente Javier Milei lamentó el malestar que provocó la omisión. “Jamás se me hubiese ocurrido, ni ayer ni en ningún otra oportunidad, ningunear ni a Maradona ni a ningún otro ídolo popular que se haya destacado de la manera que se destacó Maradona. También lamento que esta mala interpretación haya generado de un montón de comentarios desafortunados hacia mi persona que excedieron la crítica”, expresó Adorni. “Maradona fue uno de los mejores jugadores del mundo. Estamos discutiendo una nada, porque es una obviedad”, concluyó.

Fuente: Infobae