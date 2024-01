Martín Guzmán sobre los pasos de Javier Milei: "La dolarización ya comenzó"

"Lo que vemos no es un caos sino algo que lleva rápidamente al camino de la dolarización", admitió el ex ministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán, esta mañana en una charla radial.

"Estamos en un momento donde se han revelado las medidas económicas tal vez más relevantes del gobierno actual, y lo que pienso es que en lugar de generar progreso van a generar retroceso". aseguró.

Guzmán ubicó el primer indicio del proceso de adopción de la moneda norteamericana por parte del Gobierno liberal en el esquema actual respecto a los pasivos del Banco Central.

"Creo que es el único plan que tiene el gobierno actual. El proceso de dolarización ya comenzó. Yo no veo otro plan", aseguró el economista.

"Este Gobierno ha empezado la dolarización con la emisión del Bopreal. Pasamos de un pasivo en pesos a uno en dólares", apuntó el exfuncionario en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

Respecto del BOPREAL consideró que dicho bono, en realidad, es "un conjunto de operaciones para convertir el pasivo remunerado del BCRA, que son las Leliqs y los pases, en un pasivo en dólares".

banco central argentina

Para el ex titular de Hacienda, las medidas tomadas hasta el momento ya se encaminan hacia la dolarización de la economía y en esa línea manifestó su preocupación por la situación y sostuvo que dolarizar equivaldría a "abandonar el partido del desarrollo". Agregó que, en el caso de efectivizarse este esquema "profundamente regresivo", dejaría como resultado "una Argentina que se dé por vencida".

"Argentina ya empezó el camino de la dolarización y la quiebra del Banco Central. No hay ningún país serio que dolarice. Dolarizar es renunciar al camino del desarrollo. Tenemos que reconstruir la confianza en nuestra moneda, no dolarizar", insistió.

Durante la entrevista, el ex ministro de Economía fue consultados sobre la dolarización y por qué podría ser mala para el país. Guzmán fue directo al admitir que tras la convertibilidad el país "creció al principio si, pero en una forma desigual y al final tuvimos la peor crisis de nuestra historia con tasa de desempleo de 23%, tasa de pobreza de 57%, con corralito. Terminó muy mal", afirmó.

Entre otras cosas, el economista consideró que "no hay ningún país en el mundo al que le haya ido bien dolarizando" y que, además, "no hay ningún país serio que dolarice", porque "los países que pierden su moneda abandonan el partido del desarrollo". Asimismo, reconoció que con la inflación es entendible que haya pérdida de confianza en la moneda, pero sostuvo que la solución no es abandonarla sino reconstruir la confianza en ella con determinadas políticas económicas.

Luego de hacer referencia a la época de la convertibilidad, Guzmán consideró que "esto es aún peor" porque "con la dolarización pasa a haber una crisis del sistema productivo, no hay trabajo, no es que hay variabilidad de los ingresos reales, no hay ingresos para mucha gente. El gran problema pasa a ser el desempleo".

Autocrítica y la necesidad de presentar propuestas alternativas

Durante la charla de más de 1 hora, en la que el economista se trasladó al estudio de la radio, también hubo algunos momentos para la autocrítica sobre su actuación en el gobierno de Alberto Fernández e incluso justificó -en parte por la deuda pendiente de la gestión anterior-, el triunfo de Javier Milei. "Es totalmente entendible (que lo votaran) por lo que sucedió, no sólo en el último gobierno sino en los últimos años", mencionó.

Y admitió que hasta ahora "No se ha encontrado una respuesta que le resuelva los problemas de la gente. Es totalmente entendible, pero caemos en esta situación de retroceso. Estoy de acuerdo que eso no se logró alcanzar", admitió.

Inflación en alza: los precios "no van a bajar"

Guzmán también habló sobre la inflación y los números que se recalientan desde los últimos meses y que dejarían el 2023 en 200% acumulado y fue terminante con lo sigue al admitir que los precios "no van a bajar", sino que mostrarán un reacomodamiento respecto al impacto devaluatorio de diciembre.

"La inflación no va a bajar. Puede bajar respecto de diciembre por el salto devaluatorio pero el piso de la inflación mensual se va a parecer a las tasas más altas del gobierno anterior", adelantó.

Fuente: Perfil