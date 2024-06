Martín Lousteau: "El Gobierno habla de la casta, pero la casta avaló la negociación"

El senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, uno de los grandes protagonistas en el debate por la ley Bases en el Senado y el único de su bloque que votó en contra de la iniciativa, se refirió a las negociaciones que realizó el Gobierno en el Congreso para lograr la aprobación del proyecto y señaló que se trató de un comportamiento de "casta".

Tras ser consultado por las acusaciones de prebendas durante la votación en la Cámara alta, el exministro de Economía señaló que hubo "dos tipos de negociaciones" y reconoció que uno de ellos fue por "cargos y prebendas". "Me parece muy casta sacar algo a beneficio personal para votar en contra de lo que cree", dijo en una entrevista en A24.

En ese sentido lanzó: "El Gobierno habla de la casta, pero la casta avaló la negociación".

Martín Lousteau destacó las negociaciones de la UCR y explicó por qué se diferenció del bloque

Por otro lado señaló que hubo otro tipo de negociación por cambios en el texto. Sostuvo que ese fue el camino que tomó la UCR y consideró que el bloque "hizo un buen trabajo para mejorar la ley".

De todas formas, explicó que él, a diferencia de todos sus compañeros de bloque, votó en contra "porque es economista". "No solamente miro las leyes acotadas sino también por el impacto que tienen y en el contexto en el que las cosas están pasando".

La exposición de Martín Lousteau en contra de la ley Bases

Durante su exposición en el Senado, Lousteau explicó que votaría en contra de la iniciativa oficialista porque había "muchas cosas por corregir y modificar". "Por eso presentamos un dictamen alternativo, a pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para no poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas”, manifestó.

Y agregó: “Queremos un estado más eficaz, más chico, pero que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado, la Argentina necesita desburocratizar pero eso no es romperlo todo, no es dejar de gestionar el Estado”, argumentó.

