Massa y Milei irán a balotaje el 19 de noviembre

Argentina definirá el 19 de noviembre en un inédito balotaje quién gobernará durante los próximos cuatro años. Serán entre el libertario Javier Milei y el candidato del oficialismo Sergio Massa, después de que ninguno obtuviera los votos suficientes para imponerse en primera vuelta.

Con el 98,40% de las mesas escrutadas, el candidato de Unión Por la Patria se impone en la elección presidencial con el 36,68% , mientras que la Libertad Avanza alcanza el 29,99%.

Para ser electo presidente en primera vuelta, un candidato precisaba obtener un caudal de votos mayor al 40% del total de los sufragios emitidos y más de 10 puntos de ventaja sobre su competidor inmediato o, directamente, cosechar más del 45 por ciento de los votos.

Será la segunda vez que se concrete un balotaje desde que se habilitó la misma en la reforma de la Constitución Nacional en 1994. El último fue en 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, donde resultó ganador el frente Cambiemos (PRO-UCR-Coalición Cívica) sobre el Frente para la Victoria con la participación del 81.07% del electorado.

De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Nacional, la segunda vuelta electoral se celebrará el 19 de noviembre, solo 20 días antes de la asunción presidencial. En esta etapa, solo se contarán los votos válidos, excluyendo los sufragios en blanco o nulos. El candidato que obtenga el mayor porcentaje de votos asumirá la presidencia durante los próximos cuatro años.

MASSA TRAS GANAR LAS GENERALES

Sergio Massa habló luego de convertirse en el candidato a presidente más votado a nivel nacional en el marco de las elecciones generales de este domingo 22 de octubre.

"No les voy a fallar, como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar", planteó. "Quiero reiterar algo que vengo planteando desde el primer dia en que decidí ser candidato a presidente: voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente; un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política y no sobre la base de acuerdo partidocráticos", expuso.

"Es importante tener la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la Argentina. Es importante establecer los pilares de política de Estado. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional, para construir una industria argentina fuerte; mejor educación pública, gratuita y de calidad", reiteró.

En clave ganadora, manifestó: "la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno". En ese sentido, afirmó que “la Argentina que se viene es la del abrazo del campo y la industria, de empresarios y trabajadores sentados al misma mesa; donde tengamos la capacidad de poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo”.