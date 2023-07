Massa en Tucumán: "Trabajaremos para sacar al FMI de Argentina y volver a ser soberanos"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó este sábado que el oficialismo trabajará para "sacar" al Fondo Monetario Internacional (FMI) de Argentina al recordar que los dirigentes de Cambiemos (actualmente Juntos por el Cambio) fueron quienes llevaron al país "otra vez" a estar bajo la influencia del organismo de crédito global y aseguró que si llega a la jefatura del Estado se pagará "lo que se debe" para "volver a ser soberanos".



Además, el jefe del Palacio de Hacienda llamó a "ir a votar" en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto "para defender a la patria y no volver al pasado", al encabezar un acto en la Banda del Río Salí, en Tucumán.



“Desde Tucumán, donde se declaró la Independencia en 1816, venimos a decirles a los argentinos, que viene el tiempo de buscar una nueva independencia que es, otra vez, la independencia económica porque ellos (la oposición) nos llevaron otra vez al Fondo, pero nosotros vamos a sacar del fondo a la Argentina; vamos a pagar lo que debemos; vamos a ser soberanos y vamos a elegir el destino de Nación que queremos”, remarcó Massa.

En un predio colmado por miles de militantes, Massa fue el encargado de cerrar el acto donde además participaron su compañero de fórmula y jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ministro del Interior y precandidato senador nacional, Eduardo "Wado" de Pedro; el gobernador Juan Manzur; el mandatario electo Osvaldo Jaldo; y el triunviro de la CGT, Héctor Daer, junto a otros dirigentes del oficialismo provincial.



Con la clásica liturgia peronista que dio color a un acto en un estadio colmado por miles de militantes, el precandidato oficialista consideró que las elecciones son “un partido de dos tiempos” en una comparación con un partido de fútbol; y agregó: “Este 13 de agosto es el primer tiempo y al partido hay que ir buscarlo desde el primer minuto".



"Por eso, vayamos desde Tucumán y toda la Argentina hasta el triunfo”, enfatizó.



Al igual que en otras provincias, Massa marcó las diferencias con la oposición, y recordó que “ellos, los que quieren volver, les hicieron muchos daños a los tucumanos frenando obras -durante el gobierno de Mauricio Macri-, pensando que castigando a los tucumanos iba a castigar a un dirigente que pensaba distinto”.

“Tenemos que defender cosas que ellos consideran que son gastos y nosotros consideramos que son inversión”, afirmó.



En esa línea, Massa remarcó que “el 13 de agosto hay que ir a votar en defensa de la universidad, porque ellos quieren cobrar la universidad mientras que nosotros creemos en la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”.



“Venimos a decirles a los pibes y pibas tucumanos para defender su beca universitaria y para defender el derecho a tener una notebook porque ellos consideran que es un gasto, y nosotros consideramos que es una inversión”, dijo en un mensaje al electorado joven.

Abrazo entre Manzur y Massa





A su turno, Rossi aseveró: “Nuestro compañero a candidato a presidente, Sergio Massa, no solamente es el mejor candidato, sino que es el mejor dirigente político que tiene la Argentina para los próximos 4 años y él gobernando va a honrar el mandato que nos dejó Juan Perón, Evita, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.



“El futuro de la Argentina es mirando para adelante, no para atrás. No volvamos al pasado. No volvamos al macrismo que tanto mal le hizo al país”, enfatizó el jefe de Gabinete.

Wado de Pedro, en Tucumán: “No pudimos hacer todo lo que pensábamos, pero ahora sí”

Desde el escenario montado, en Banda del Río Salí, y acompañando a Sergio Massa y Agustín Rossi, la fórmula presidencial del oficialismo en su campaña electoralpor Tucumán, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro expresó: “no pudimos hacer todo lo que pensábamos, lo que nuestro corazón decía, pero le vamos decir que ahora sí”.

Alentando a los militantes, dijo: “con la convicciones de Sergio Massa y el corazón de Cristina (Kirchner) vamos por el camino de la victoria”.

Luego de felicitar a Osvaldo Jaldo, a Juan Manzur y a Rossana Chahla, por las elecciones ganadas en la provincia, el ministro aseguró que el peronismo “está transformando el norte”.

Además, apuntó contra la oposición a menos de 15 días de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). “Otra vez parece una pesadilla, otra vez quieren volver los que fundieron la Argentina en el 2001 y entre el 2016 y el 2019. Que lo único que hicieron fue gobernar para los ricos y perseguir al peronismo, son los que hicieron la transferencia desde los bolsillos de los trabajadores a los sectores del poder. Son los que hicieron un daño a las futuras generaciones volviendo al FMI”, lanzó.

Y por último, pidió salir a militar en cada fábrica y cada rincón de Tucumán.

Wado de Pedro

Manzur: “Mirá para adelante, Sergio; cuando te des la vuelta Tucumán estará a la par tuya”

El gobernador tucumano le expresó todo su apoyo a Massa ante más de 60 mil personas.

“El peronismo hoy está más unido que nunca”, señaló el gobernador Juan Manzur ante las más de 60 mil almas que se congregaron este sábado a la mañana en el predio San Juan, en Banda del Río Salí. Quien dejará el sillón de Lucas Córdoba a fines de octubre también aprovechó la oportunidad para mostrar a los precandidatos tucumanos para el Congreso de la Nación, también presentes en el masivo acto.

“Me ayudaron y mucho, pero hoy tenemos en pocos días más un nuevo desafío”, señaló Manzur a los presentes y agregó: “Así como me ayudaron a mi yo voy a ser el primero que va a estar a la par y ayudando al próximo gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto con Miguel Acevedo, el próximo vicegobernador”.

Juan Manzur

A continuación, se dirigió a Sergio Massa, precandidato a presidente de la República Argentina, quien también estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete de ministros de la Nación.

“El peronismo tucumano se vuelve a reunir para decirle al compañero Sergio Massa que cuente con nosotros, que el peronismo tucumano te va a acompañar, que el peronismo tucumano te quiere ver presidente de todos los argentinos”, exclamó el mandatario y le dejó un mensaje final, algo más personal, al invitado de honor: “Sabemos que la cosa no está fácil, sabemos los problemas e inconvenientes, pero también llévate este mensaje: mirá para adelante, Sergio, no le aflojes; cuando te des la vuelta Tucumán estará a la par tuya”.

Con información de Télam, La Gaceta y El Tucumano