Mauricio Macri: "Javier Milei sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo"

Este jueves, en La Boca, el expresidente Mauricio Macri encabezó el acto de relanzamiento del PRO con vistas a las elecciones de 2025. Participaron entre 800 y 1000 personas. Aparte de celebrar la existencia de su partido y agradecer a sus miembros, hizo una dura crítica al presidente, Javier Milei, de quien dijo que tiene “ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo el desafío de construir un equipo”.

“Entender cómo gestionar un Estado tomado por la militancia K lleva tiempo, pero con un método de trabajo, dirección, se puede lograr, pero es un desafío a quien no está dispuesto a ser ayudado, a pesar de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno”, agregó. “La oposición al cambio fue, es y siempre será muy fuerte. Y ahora, falta mucho coraje por parte de quienes tienen la responsabilidad para poder enfrentarlas”.

“El PRO, desde su nacimiento, siempre fue algo distinto”, remarcó. “Somos un partido para ejecutar las ideas. Sabemos cómo lograr los cambios”, agregó. “Nuestro para qué sigue siendo el mismo, el cambio, las transformación, le moleste a quien le moleste”, sostuvo en relación a la creación del partido. “Tenemos experiencia legislativa por haber gobernado en minoría”, destacó también.

Además, ratificó los valores de su gestión como presidente: “Más allá de aciertos y errores, nuestras intenciones fueron genuinas. Durante cuatro años, convivimos en una cultura del poder sana, en la que ningún argentino se sintió avasallado por el Estado, que ningún periodista se sintió en peligro por expresar una opinión, ningún juez se sintió presionado”, subrayó. “La huella que dejamos sirvió”.

“En el 2021 nos faltó convicción para defender cambios que hoy, una amplia mayoría de los argentinos acompaña. A pesar de todo eso y más, el PRO nunca dudó dónde debía estar, porque las medidas económicas actuales son las mismas que, desde el PRO hemos venido impulsando hace mucho tiempo”, apuntó sobre su intento de reelección.

Por otro lado, Macri reiteró su compromiso con Venezuela: “Fortalecer la constitución nacional y la República todos juntos es un compromiso PRO. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso, también es un compromiso que tenemos con nuestros queridos hermanos venezolanos. Siempre estuvimos con el pueblo venezolano contra el régimen de Chávez y el de Maduro. Pronto van a recuperar su libertad. ¡Vamos, Venezuela!”.

Por último, se manifestó a favor del presidente, pero también se presentó como un posible camino al “cambio”: “El PRO, como generosamente reconoce el presidente, Milei, plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina. Creo que los argentinos estamos frente a una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. Necesitamos un gobierno que no solo tenga la convicción de cambiar, sino un método riguroso para implementar todos esos cambios, y yo estoy acá, como muchos de ustedes, porque quiero ayudar a que esos cambios se hagan, a que no queden en enunciados, sino que se concreten. Y quiero que a este gobierno le vaya bien porque quiero que a todos los argentinos les vaya bien. Por eso, les pido a todos los argentinos que sigamos apoyando al presidente en esta cruzada por el cambio. Hace más de 20 años que lucho por el cambio”.

El evento se dio en el medio de la interna con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no se sumó. Tampoco asistió el otro referente del partido, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Macri busca consolidar su liderazgo en vistas a las elecciones del año que viene. Su intención es mantener la independencia del PRO y el rechazo a asociarse con el oficialismo, algo que Bullrich y el presidente Javier Milei tienen en mente.

El evento comenzó con la participación de la intendenta de Mendiolaza, Córdoba, Adela Arning; el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Todos coincidieron en los principios de libertad y el “liderazgo de Mauricio Macri” como los principales motivos para sumarse al PRO.

Luego, el siguiente panel incluyó el análisis de Soledad Martínez, vicepresidenta 1° del partido e intendenta de Vicente López y de Martín Yeza, diputado nacional y presidente de la Asamblea. Yeza desplazó a Bullrich, que originalmente iba a ocupar ese cargo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se sumó al evento junto con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Cada uno resumió cómo fueron los primeros meses de su gestión. En el medio del panel, llegó Esteban Bullrich y fue ovacionado de pie por todo el público.

