Milei adelantó que el 11 de diciembre ingresará "un paquete de reformas" que permitirán hacer un ajuste fiscal

Javier Milei señaló que su administración apuntará a una política de shock para encontrar el equilibrio fiscal como línea principal de gestión: “Vamos a hacer un muy fuerte ajuste fiscal para llegar directamente al déficit financiero cero, lo que significa que la deuda no crece más, que vamos a ser solventes intertemporalmente y que vamos a pagar la deuda”.

“Fuimos muy explícitos: queremos un estado pequeño que tenga la característica de honrar sus compromisos. Con esto estoy diciendo: voy a hacer el ajuste fiscal para pagar la deuda”, señaló Milei.

“Al mismo tiempo, aviso que estoy va a ser de shock, no va a haber gradualismo. Y en mi discurso también avisé que se van a respetar a rajatabla los derechos de propiedad. El problema de las Leliq lo vamos a arreglar con una solución de mercado, sin plan Bonex”, afirmó en una entrevista con el columnista de Infobae Manuel Adorni publicada en YouTube.

Javier Milei ganador en el balotaje

Según Milei, su mensaje en la noche de la jornada electoral fue bien recibida por el mercado. “Ayer subieron los títulos públicos y las acciones argentinas, eso está reflejando que evidentemente hay confianza sobre lo que estamos postulando. Estamos dando claras muestras de estabilidad y fortaleza política, que era una de las cosas que se dudaban sobre nosotros, y de que podemos hacer acuerdos en el Congreso para que esas leyes avancen”, dijo Milei.

Asimismo, sobre la posibilidad de que la inflación actual derive en una híper señaló: “Sabemos que el riesgo de la hiperinflación está, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para evitarlo”.

En coincidencia con una declaración de Mauricio Macri, Milei coincidió en que “vienen seis meses muy duros” y señaló que el ajuste se puede hacer de diferentes maneras: “Puede tener lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación, y que va a ser monstruoso porque va a dejar el 90% de la población debajo de la línea de pobreza o hacer un ajuste que pague la política, que es lo que proponemos nosotros”.

Milei, Macri y Bullrich

Sobre este último punto, precisó: “No se trata de cortar lo que se considera el gasto político, sino de partidas donde roba la política. Ese es el gran truco. El BID publicó un trabajo sobre ineficiencia del gasto público. La Argentina tiene ineficiencia por 7,5 puntos y tiene un déficit financiero de 5 puntos”.

Consultado por Adorni sobre si no tenía preocupación por lo que podía “pasar en la calle” una vez implementado ese ajuste, Milei respondió: “Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar. Si no, no resolvemos más nada. También dije en mi discurso que 'dentro de la ley, todo y fuera de la ley, nada'. No podemos ceder a la extorsión de los violentos, de los que tienen algún privilegio”.

Adelantó que el 11 de diciembre ingresará “un paquete de reformas” que permitirán hacer el ajuste fiscal y, una vez concluida esa etapa, vendrá “una baja de impuestos”.