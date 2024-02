Milei afirmó que con el actual Congreso "va a ser difícil aprobar reformas" y que apelará a decretos

El presidente Javier Milei aseguró que, "mientras el Congreso tenga su composición actual", va a ser "difícil aprobar las reformas" que propone su Gobierno, atribuyó esa situación a que "los políticos no tienen problema de dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios", y dijo que, de acá a que se produzca la renovación parlamentaria en las elecciones de medio término, "hay otras reformas" que se pueden "hacer por decreto".



Así lo expresó en una entrevista que brindó al medio británico Financial Times, en la que planteó que "lo que quedó claro" con el frustrado debate del proyecto de Ley Bases, de desregulación de distintos aspectos de la economía, es que "los políticos no tienen problema en dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios".



"Mientras el Congreso tenga su composición actual, creemos que es difícil aprobar reformas", aseveró el mandatario quien difundió a través de la red social X la nota publicada por el Financial Times.



En ese marco, el jefe de Estado anticipó que "hay otras reformas que podemos hacer por decreto" y señaló que "no se sale de la pobreza por arte de magia", sino que se sale "con capitalismo, ahorro y trabajo duro".



Milei también se refirió a las dificultades para poder avanzar en el Congreso con el debate del proyecto de Ley Bases y aseguró que espera "devolver todas las reformas después del 11 de diciembre de 2025" luego de las elecciones intermedias ya que restan "3.000 más por presentar".



"Quienes voten en contra serán identificados como enemigos del cambio", advirtió aunque admitió que "en el largo plazo se necesita el Congreso".



Por otro lado, Milei consideró que hay "cero posibilidades de que se produzca un levantamiento social" en respuesta a las políticas impulsadas por su Gobierno a menos que haya "un evento con motivaciones políticas".



"Hay cero posibilidades de que se produzca un levantamiento social, a menos que haya un evento con motivaciones políticas o infiltrados extranjeros", afirmó Milei, quien advirtió que "los gobiernos de izquierda trabajan juntos para intentar sabotear a los que no son como ellos".



Además, se mostró confiado en que el país puede "crecer fuerte" el año próximo y que, sin los controles cambiarios, se podría tener "mucha inversión a pesar de no tener cambios institucionales".



"Este podría ser el punto de despegue para que el próximo año la Argentina esté creciendo de manera fuerte, sólida, sustentable y con baja inflación”, remarcó.



Asimismo, ratificó su objetivo de mantener el déficit cero, "seguir bajando la inflación y terminar de limpiar el balance del Banco Central".



"Una vez que el Banco Central esté limpio, planeamos levantar los controles cambiarios. El FMI estima que podríamos hacerlo a mediados de año”, detalló y aseguró que "la palabra que mejor representa a este Gobierno es esperanza" a la vez que destacó que su gestión ha "evitado la hiperinflación”.



“¿Por qué sería arriesgado, cuando estoy haciendo exactamente lo que los libros de texto dicen que debo hacer?”, se preguntó sobre los cuestionamientos a su plan económico.



Sobre política internacional, Milei dijo que planea organizar una “cumbre de apoyo de América Latina” a Ucrania a finales de este año.



"No fue una reunión bilateral o una situación premeditada la que tuve con Donald Trump, fue como el encuentro de dos amigos", agregó sobre el encuentro que mantuvo con su par estadounidense el pasado sábado en el marco de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington.

Milei anticipó una baja de la inflación y explicó motivo de caída del dólar



El Presidente ponderó este jueves el comportamiento reciente de los agregados monetarios de la economía argentina y su impacto en la inflación, y anticipó que habrá una caída del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en febrero.



"La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un exceso de oferta de dinero que hace que el poder adquisitivo de la moneda caiga y con ello todos los precios expresados en unidades de moneda local suban", sostuvo el mandatario a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).



"El dólar, al ser un activo financiero y por ende ajustar más rápido que los bienes, se anticipa a los precios (no es que causa la suba de los precios)", justificó al explicar la reciente caída del dólar (de cerca de 25% en febrero último) respecto del peso, y la menor inflación en febrero cuyo dato se conocerá el próximo 12 de marzo.



Asimismo, Milei propuso, desde "este marco analítico", analizar lo que está pasando "con los agregados monetarios en términos nominales, reales y de PIB" y agregó: "Si no erran la matemática, verán la luz al final del camino y entenderán qué pone tan nerviosa a la casta", expresó.

