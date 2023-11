Milei avanza con su plan de privatizaciones: qué piensa hacer con los impuestos, las tarifas y las jubilaciones

Javier Milei ganó el balotaje y es el presidente electo. Asumirá el 10 de diciembre y ya dio distintas definiciones del camino que seguirá en su administración. Entre ellas mencionó la necesidad urgente de desactivar “la bomba de tiempo que está plantada por el desmadre macroeconómico que está dejando el gobierno actual”. En una serie de entrevistas, el libertario dejó definiciones clave sobre jubilaciones, impuestos y privatizaciones de empresas públicas.

Milei reforzó que “va a aplicar el manual ortodoxo” para superar la crisis y puso de relieve que “todo lo que pueda estar en manos de privados, estará en manos de privados”.

Además, mantuvo en reserva el nombre de quien será su ministro de Economía. Aunque dijo que su intención era darlo a conocer este mismo lunes, dijo que no podía exponerlo tras las versiones de que Sergio Massa se tomaría licencia. “Después de armar un escalabro macroeconómico para tratar de ganar una elección y como no le sale, pide licencia...Y encima me acusa de los problemas que él mismo causó durante el último año y medio y que su gobierno causó durante cuatro años. Entonces ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral generado por la irresponsabilidad del ministro Massa”, arremetió Milei.

Qué piensa hacer Javier Milei con YPF, Aerolíneas y otras empresas estatales

Milei dio sus primeras definiciones sobre el ajuste en el Estado y reafirmó que “lo pagará la política”. Al ser consultado sobre las empresas públicas ratificó su plan de privatización, como la TV Pública y los otros medios estatales.

También dijo que buscará que pasen a manos del sector privado “todo lo que pueda estar en manos privadas”. Sin embargo, hizo importantes aclaraciones sobre la petrolera YPF, Enarsa y Aerolíneas Argentinas.

Sobre YPF, remarcó que “A YPF primero hay que recomponerla. Desde que el señor Axel Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió”, señaló-

En ese sentido, dijo que en el proceso de transición energética, “YPF y Enarsa tienen un rol” con el objetivo de racionalizar estructura para ponerlas en valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.

Qué piensa hacer Javier Milei con las jubilaciones de la ANSES

Milei anunció que Carolina Píparo será la titular de la ANSES. Consultado por medidas inmediatas para los adultos mayores, el presidente electo se limitó a remarcar que “Si no se recompone la generación de ingresos por parte del sector privado, cualquier promesa que se le haga a los jubilados es mentira”.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es “recomponer la base de generación de ingresos de donde salen los fondos que financian a los jubilados”.

“En eso estamos fuertemente comprometidos para hacer poner en caja la economía para que vuelva a crecer entonces en la medida que la economía crece, a todos nos va a ir mejor. Y los jubilados, obviamente”, planteó.

Qué piensa hacer Javier Milei con los impuestos

En materia impositiva, Milei dijo tener pensado quién será el jefe de la AFIP que aplique un plan para reducir la carga impositiva a nivel del Estado tanto nacional, como provincial y municipal.

Se excusó de dar el nombre de quién será el jefe del organismo recaudador y prefirió remarcar que buscará una baja sustancial de la cantidad de impuestos que pesan sobre la actividad: “Son 170 (impuestos). Tenemos que apuntar a un acuerdo con las provincias para llevar una estructura amigable, que no supere los 10 impuestos. Piense que hoy 160 recaudan solamente medio punto del PBI ”, sostuvo en declaraciones a radio Mitre.

En una entrevista con radio Rivadavia, en tanto, le preguntaron si Guillermo Michel, jefe de la Aduana y uno de los laderos de Sergio Massa en la gestión y que sonaba para hacerse cargo de AFIP en un posible gobierno del ministro de Economía, podría continuar en su gestión.

“Los funcionarios que funcionan yo no tengo ningún problema de incorporarlos. Así como soy bilardista en todo, mi pragmatismo también es feroz. No me eligieron para estar haciendo cata de liberalismo en sangre, sino para resolver los problemas. Voy a convocar a los mejores, se van a sorprender. Estamos convocando de distintos sectores a las personas más idóneas para enfrentar los problemas”, planteó.

Qué piensa hacer Javier Milei con las tarifas

Respecto de la cuestión tarifaria, Milei dijo que buscará “recomponer la ecuación económica financiera de los contratos”, pero siendo sobre “que esos ajustes sean pagados por el Estado, en términos de reducciones impositivas”.

Sostuvo que se trabaja en “mecanismos de rediseño de los impuestos para que beneficien el flujo de fondos de la compañía y para que el impacto en precios sea minimizado y se ajustaría en tanto y en cuanto se recompongan los ingresos de los argentinos”.

“Todas nuestras medidas están apuntando a recomponer el equilibrio económico financiero y sin causar daño sobre los argentinos. Y siempre teniendo un renglón especial para los segmentos más vulnerables”, aseguró.

Fuente: TN