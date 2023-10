Milei desafía a IDEA: almuerza con 50 empresarios en Mar del Plata mientras Bullrich habla en el Coloquio

Además de pegar el faltazo a la invitación del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Javier Milei fue un paso más allá. Mientras se desarrolla el reconocido encuentro del sector privado, organizó un almuerzo paralelo en el que espera recibir a unos 50 empresarios y lo hará a la misma hora en que está pautada la presentación de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

La organización del almuerzo del libertario está a cargo de uno de sus hombres de confianza, el presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli y se realizará en el bar Furia, de Mar del Plata, a partir de las 13.

En su entorno aseguran que concurrirán 50 referentes del sector privado, entre los que se encuentran Martín Cabrales, Marcelo Figueiras, Guillermo Cerviño, Rodrigo Fernández Prieto y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de RIoja.

Pese a que en los equipos de La Libertad Avanza aseguran que fue un encuentro organizado con meses de anticipación, la elección del lugar y el horario es, al menos, llamativa y no pareciera azarosa. Históricamente, el Coloquio de IDEA se realizó en Mar del Plata y a las 13 se espera que hable Patricia Bullrich.

Ese evento ya despertó la incomodidad de los hombres y mujeres de negocios de IDEA, que se dividían entre el enojo y las interpretaciones sobre los motivos que podrían haber movilizado a Milei. “¿Cómo vas a hacer un almuerzo en la misma ciudad el mismo día? Nosotros somos una caja de resonancia, es una falta de respeto”, expresó, indignado, un referente del rubro sanitario.

Lo que sí les quedó claro es que ese almuerzo tiene un objetivo claro: enviar un mensaje. “Puede ser una señal de fuerza, de mostrar que no quiere venir o que no le interesa”, analizaba un dirigente del sector bancario. “Esto es pura provocación”, deslizó otro desde los pasillos del Hotel Sheraton, donde se lleva adelante IDEA.

Pero además del impacto en sí, la principal preocupación tiene que ver con la capcidad del candidato de La Libertad Avanza de desviar el rumbo de la agenda. Algunos, incluso, dijo que el almuerzo cambió de lleno la organización.

Los empresarios de IDEA reconocieron que la ausencia de Milei -a la que se suma también la del ministro de Economía, Sergio Massa, que adjudicó motivos de agenda para no concurrir- no es ideal ni estaba dentro de los planes. Además, agrega más tensión a la incertidumbre que despierta el escenario electoral y especialmente la figura del libertario, cuyos planes económicos aún no quedan claros.

“Claramente, hacer un coloquio en medio de los dos debates presidenciales y a dos semanas de las elecciones traslada buena parte de la expectativa a lo que tienen que decir los políticos. Cada candidato tiene todo el derecho a tener su estrategia electoral, pero creo que se pierde una oportunidad porque nosotros jamás hacemos emboscadas”, evaluó Daniel González, Director Ejecutivo de IDEA en diálogo con TN.

Fuente: Todo Noticias