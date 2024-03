Milei reveló que en sus inicios estuvo "más a la izquierda" y contó por qué decidió ser Presidente

El presidente Javier Milei habló este miércoles y dio un discurso en el Colegio cardenal Copello, donde estudió junto a su hermana Karina Milei durante la infancia, por el inicio del ciclo lectivo. El mandatario habló una hora y 20 minutos y dejó varios mensajes a los alumnos sobre sus comienzos, por qué se "enamoró" de las ideas libertarias y hasta reveló que alguna vez estuvo "más a la izquierda" y cómo fue que decidió ser Presidente.

El Presidente brindó un discurso en el comienzo del año secundario ante alumnos del Colegio Cardenal Copello, donde estudió en su infancia. Allí hizo un repaso de su juventud y brindó datos sobre el trabajo diario en la Casa Rosada.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) contó cómo fue su recorrido que lo llevó hasta su rol de Presidente y respondió preguntas de los alumnos en una suerte de conferencia de prensa. Se trató, en este contexto, de una de las declaraciones más extensas de Milei como presidente tras su asunción el pasado 10 de diciembre.

Milei habló de sus inicios con las ideas y cómo decidió ser economista

En cuanto a sus inicios académicos como estudiante de economía, el libertario recordó que “cuando yo estaba en mi primer año de economía los precios subían tan rápido que no alcanzaban a reticketear. Era una situación bastante traumática. Por eso es que también nosotros estamos obsesionados con evitar la hiperinflación”.

Luego hizo mención a cómo fue su primer contacto con el mundo de las ideas y la economía. "Yo arranqué más a la izquierda", dijo.

Inicios en su carrera política y la decisión de ser presidente

Milei recordó ante los alumnos sus inicios como político y la falta de herramientas cuando oficiaba como diputados: “Las fuerzas del cielo nacen cuando a mí me toca asumir como diputado nacional en 2021, y en ese momento un periodista me dice ´ustedes son 2 en 257, ¿qué pueden hacer? Y yo le contesté con el libro de Macabeos que dice que la fuerza en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

La anécdota de Milei con el Papa

El presidente Javier Milei contó una anécdota con el Papa Francisco, durante su reciente visita al Vaticano, en medio de su discurso en el Colegio Cardenal Copello donde realizó la primaria y la secundaria.

“Les voy a contar una anécdota muy divertida, cuando estuve en Roma y fui a visitar al Papa Francisco. En un momento ya terminada la reunión fui a verlo con la comitiva, mi hermana la secretaria General de la Presidencia, con la canciller Diana Mondino, el ministro de Interior Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y mi rabino Axel Wahnish. Cuando Axel lo ve, lo felicita por su enorme y monumental tarea que se está llevando a cabo, y le dijo: 'Se lo traje de vuelta', y el Papa dijo: 'No, quédatelo'”, relató.

El mandatario en el auditorio del establecimiento, donde previamente entregó la bandera de la patria, agradeció al Sumo Pontífice por haberlo recibido en Roma.

El elogio de Milei a Sandra Pettovello

En un momento del discurso, los elogios se centraron en la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: "Fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano que es una máquina de encontrar curros", dijo Milei entre lágrimas, en detalle sobre el rol que cumple Pettovello en el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

"Tiene una división anticorrupción y todas las semanas se instala en un piso nuevo. Y hace unos quilombos de novela, ustedes ya lo estarán viendo, más allá de los que se terminan autoincriminando por sacar los fondos fiduciarios de una ley", agregó.

El reclamo de la maestra de primaria de Javier Milei: "Soy jubilada y muy bien no estoy"

Teresa, una maestra jubilada, recordó a Milei como estudiante del colegio pero, a su vez, lanzó críticas por las políticas de ajuste económico: "Esperemos que las medidas sean buenas para todos. Estoy esperando que mejore la jubilación. Gracias a dios yo no tomo ningún medicamento, pero tengo amigas que sí lo hacen y la están padeciendo bastante. El salario docente también es muy bajo".

La maestra de cuarto grado aclaró que se encontraba en el acto de Milei porque "tengo que venir a pedir los papeles cada vez que hay un aumento en la jubilación".

Teresa, además, dio detalles sobre cómo era el Presidente como alumno. "Fui su maestra hace 40 años. Era un rubio divino. Después fue pasando de grados y lo fui perdiendo de vista. Pero era bravo, le gustaba jugar mucho, peleaba. Se peleaba con los chicos, estaba enfermo e igual salía a jugar. Le decían que no podía ir a jugar e iba a jugar", relató.

Javier Milei sacará un nuevo libro

En su discurso, el Presidente anunció que sacará un nuevo libro y adelantó cuál será el título: “Salir del capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica".

“Me puse bastante intenso y a los 20 años escribí mi primer trabajo académico que se llamó 'La hiperinflación y la distorsión en los mercados'. Una vez que arrancan a escribir no paran más, es una suerte de vicio”, relató sobre sus trabajos de escritura.

Milei fue entrevistado por los alumnos: el respaldo a Iñaki Gutiérrez y la crítica a los "liberales de copetín"

Milei, además, denunció públicamente a la Universidad de Belgrano de perseguir Iñaki Gutiérrez. Según el Presidente, Iñaki - reconocido influencer político libertario y el encargado de manejar su cuenta de TikTok - es hostigado por una profesora y la institución no hace nada al respecto.

"Hay profesores de origen radical persiguiendo liberales" declaró Milei durante la conferencia. Además, el mandatario aseguró que, ante este hecho, el director de la carrera "mira para otro lado" y no soluciona el problema.

“Está lleno de videos de profesores maltratando alumnos por oponerse a la opresión kirchnerista, y las verdad es que han sido valientes. Les hicieron bullying, les hicieron de todo”, agregó Milei durante su discurso. Luego de hacer pública la denuncia, el Presidente solicitó directamente al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que "pongan orden al desborde que hay en la Universidad de Belgrano".

Fuente: Ámbito