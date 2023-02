Morales: "Milei no puede gobernar el país ni 30 minutos"

Gerardo Morales , gobernador de Jujuy , habló con 'Lanata sin filtro' y se refirió a las perspectivas electorales tras el triunfo de la Unión Cívica Radical en La Pampa este ultimo domingo.

Morales criticó con dureza al Gobierno nacional y habló de eventuales alianzas políticas de cara a las elecciones de este año. El mandatario jujeño aseguró estar abierto a los acuerdos dentro del espacio político que integra, pero aclaró que límite es el dirigente libertario Javier Milei.

"Me parece que hay que estar tranquilos y ser racionales. Martín Maquieyra estuvo en el Comité y estamos trabajando para fortalecer Juntos por el Cambio. En La Pampa hay que romper 40 años de hegemonía peronista. Ya tenemos programa de gobierno", explicó haciendo alusión a la victoria de su partido político en la interna en La Pampa.

Morales puso paños fríos a las peleas dentro de la coalición asegurando que "hay un mejor clima" y celebró la decisión de Elisa Carrió de postularse a precandidata a presidenta por la Coalición Cívica: "No está mal que se lance. Lo importante es no apartarse de un programa de país, de resolver los problemas de la gente de verdad y no como el Frente de todos que se mete en agendas alternas".

Gerardo Morales y Martín Lousteau llegaron a La Pampa para apoyar al candidato radical Martin Berhongaray

"Los que están gobernando han hundido el barco. El ataque a la Corte Suprema es porque se les cayó el modelo de impunidad. El desafío más importante es recuperar la clase media argentina. Los planes no han sacado a los pobres de la pobreza. Que Juan Grabois y Emilio Pérsico se miren a la cara y digan que han fracasado. Hay más pobres en el país", expresó Morales, que aclaró que los economistas de Juntos por el Cambio "están trabajando en los problemas macroeconómicos".

Consultado sobre las elecciones y la posibilidad de abrir la coalición a otros dirigentes, el gobernador expresó: "Es importante si llegamos al gobierno nacional tener el control territorial de la provincia de Buenos Aires. En mi opinión, el límite es Javier Milei. Miren el Frente de todos. Su candidatura favorece a Cristina Kirchner, que le debe prender velas. Espert tiene una mirada más de derecha, pero ha tenido coincidencias. Es más tolerante. No me opondría a que se incorpore".

Además, remarcó que "Cristina debe rezarle a Milei" atento a que él entiende que la favorece en las encuestas y sostuvo que el líder del partido Libertario "no podría gobernar el país ni 30 minutos" y su elección como presidente es "un salto al vacío".