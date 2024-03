Pacto de Mayo: el Gobierno fija puntos en los que no cederá y quiere que el DNU entre en el acuerdo

Rumbo al Pacto de Mayo , el Gobierno fija los puntos en los que no cederá y busca que el tratamiento del mega DNU entre en el acuerdo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibirán el viernes a los gobernadores en la Casa Rosada. En el oficialismo, esperan que los mandatarios sean 15 y no descartan la presencia de Javier Milei.

Según pudo saber TN, los puntos que el Ejecutivo considera como prioridades e innegociables son: la reforma laboral, el régimen de grandes inversiones, las privatizaciones y las desregulaciones hidrocarburíferas y mineras.

“Vamos a buscar acordar un marco regulatorio conjunto que le dé respaldo y garantías a los inversores, bancos y fondos. Queremos un esquema que le sirva al interior y a Nación para crecer. Con leyes, crecés más rápido”, confió a TN un funcionario que participa de las negociaciones.

El Gobierno ofrece a cambio la negociación del pacto fiscal, que incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, la reforma previsional, el blanqueo, Bienes Personales y la moratoria impositiva. En la Casa Rosada, aseguran que no se tocarán las retenciones y sostienen que el acuerdo puede condicionar una mejor predisposición de Nación respecto a deudas de las provincias.

Lo que no está claro dentro del Gobierno es la forma con la que buscará reflotar la Ley Ómnibus que cayó en la Cámara de Diputados en febrero. Mientras que algunos funcionarios sostienen que la tratarán por partes en leyes encadenadas, otros aseguran que intentarán reflotarla.

La tercera opción que circula en los pasillos de la Casa Rosada es una versión del proyecto con las últimas concesiones, cercano a los 300 artículos, con ampliaciones en las reformas. Lo que se comenta en Balcarce 50 es que puede haber puntos de la ley “anti-casta” que anunció Milei en el Congreso.

Lo que los negociadores -Posse y Francos- tienen claro es que no intentarán imponer reformas que no tengan relación con lo económico. Esto dejaría fuera de la discusión al capítulo electoral, penal y de seguridad, entre otros. Según pudo saber TN, la presencia del jefe de Gabinete tiene que ver con que “representa el criterio de Milei dentro de la sala”, ya que en la reunión pasada no estuvo.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, no estará en la reunión del viernes porque viaja a la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevará a cabo en Punta Cana entre el 6 y 10 de marzo. Quien se encargará de los puntos a tratar es el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, que recibirá mañana a los ministros de Economía de todas las provincias.

En la cúpula de Gobierno, continúan trabajando en el poroteo de gobernadores aliados que comenzó a trazar Francos con sus reuniones previas a la apertura de sesiones ordinarias con Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilncek (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), entre otros.

De los 24 representantes provinciales, en la Casa Rosada esperan a 15 con presencia de algunos peronistas y la totalidad de los de Juntos por el Cambio. Descartan a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), entre otros. Creen que Hugo Passalacqua (Misiones) podría asistir.

La estrategia del Gobierno es dar un mensaje de acuerdo a los inversores y comenzar a sancionar algunas de las reformas que impulsó. Además, planea adquirir un blindaje legisaltivo en el Senado, de forma que el DNU 70/2023 no sea derogado en las próximas semanas.

Buscarán ganar tiempo y trazar una línea de acción legislativa para luego avanzar con la firma del Pacto de Mayo en la provincia de Córdoba. Si el Gobierno consigue acordar, Francos seguirá la estrategia del “uno a uno” con los mandatarios provinciales para tomar sus pedidos.

Fuente: Todo Noticias