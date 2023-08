Patricia Bullrich desafió a Javier Milei: "Si quiere discutir, que discuta conmigo"

Patricia Bullrich le respondió a Javier Milei, quien acusó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, entre otras cosas, de realizar junto a su marido, Guillermo Yanco, "operaciones" destinadas a desgastar su imagen en las últimas semanas.

La polémica se originó tras la visita del diputado de La Libertad Avanza a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el pasado 18 de julio, en el aniversario 29 del atentado. "El marido de Patricia Bullrich fue quien fogoneó la mentira de cuando yo fui a la AMIA. Recibí mucho afecto por parte de las personas que estaban en el acto. Sin embargo, dijeron que a mí me insultaron, me abuchearon, me escupieron y que, como me quisieron linchar, me tuve que ir", contó Milei.

Bullrich, este martes, le salió al cruce en una entrevista con LN+ y defendió a su esposo, que es vicepresidente del Museo del Holocausto: “Si Milei quiere discutir, que discuta conmigo. Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con mi marido, que no hace política, no pertenece a la AMIA y no hace ningún tipo de operaciones. Todo el mundo lo conoce y es una persona amable, de buenos modales y que no insulta a nadie".

"Que se meta conmigo. A él le molestó mucho cuando se metieron con su hermana. Entonces, que haga lo mismo. Discuta conmigo, Milei. No con mi marido”, continuó sobre quien será uno de sus rivales en las elecciones generales de octubre.

Respecto de su vínculo con el economista libertario, explicó: “Sigo pensando lo mismo de siempre: Milei hizo aportes importantes y en otras cosas no coincido, por eso estamos en fuerzas políticas distintas. Pero yo no cambié, no pasé de decir que era una persona que hizo aportes a las ideas importantes a insultarlo. Él ha cambiado. Entonces, el que tiene que explicar algo es él, no yo”.

Por otro lado, dijo que, al igual que lo hizo con Milei, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se contactó con personas cercanas a su espacio. “Hay una gran necesidad de saber cuál es nuestra apreciación sobre la debacle económica que vive el país”, apuntó.

Milei descartó un acuerdo con Bullrich: "Volvió a su época de montonera"

En medio del fuego cruzado entre Bullrich y Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza descartó por completo un acuerdo con Juntos por el Cambio, recordó con picardía que ella salió tercera en los comicios y aseguró que la exministra de Seguridad "volvió a su época de montonera".

"Con alguien que clava puñales por la espalda no hago acuerdos", remarcó. Además, aseguró que Bullrich le copia "ideas" por su cercanía discursiva y la frase "el que las hace las paga". "Se copió el slogan, la frase es mía y tiene unos cuantos años", expresó.

Y continuó: "Y copia mal, porque cuando habla en términos de economía dice cosas bastante... Le brotaba el socialismo por todos lados, quería igualar salarios. Volvió a su época de montonera".

Javier Milei

Después de ver las imágenes con esas declaraciones, Bullrich realizó su descargo. "La otra vez planteé algo que es ético. Dije cuánto gana un diputado o un senador, y cuánto un director de escuela o de hospital, o un jefe de Policía o del Ejército. En ese sentido, estamos hablando de cargos públicos, y Argentina ha priorizado los cargos políticos a los que dan un servicio fundamental a la comunidad. Entonces, ¿puede ser que un director de un hospital, en muchas provincias argentinas, gane 200 mil pesos y un diputado gane 800 mil?".

"Entonces, uno piensa el Estado en un sentido de categorías. Qué importancia le da a la educación si su sueldo es más bajo que el de un diputado. Qué importancia le da a la seguridad, a la salud o a nuestras fuerzas armadas. Lo que quiero decir con esto es que si hablamos de salarios del mundo privado, se rigen por convenios colectivos de trabajo y sus normas", indicó.

Y completó: "Pero en el Estado, es ético y una deuda social que nosotros pensemos que aquellos que tienen una responsabilidad social fundamental, tengan un salario adecuado. ¿Qué ha pasado? Se ha precarizado todos los sueldos importantes porque el Estado se ha duplicado. Entonces tenemos muchos burócratas y los sectores que tienen que estar bien pagos, están mal pagos".

Fuente: Clarín