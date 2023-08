Patricia Bullrich se diferenció de Milei con la privatización del Conicet: "La ciencia es fundamental"

En la disputa de cara a la Presidencia de la Nación, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se diferenció de Javier Milei quien propuso el cierre del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En una entrevista con LN+, el postulante de La Libertad Avanza cuestionó el aporte de los científicos e investigadores que se desempeñan y puso en duda la productividad del organismo estatal. "Que la ciencia y la tecnología queden en mano del sector privado. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien", sentenció Milei.

En este marco, Patricia Bullrich, quien disputa gran parte del electorado que el último domingo optó por el economista liberal, buscó diferenciarse y señaló que desde Juntos por el Cambio creen que "la ciencia es fundamental". "Queremos una ciencia cada vez mas aplicada a tener patentes, creatividad", pero que el Conicet "sea mas dinámico y un organismo mas flexible". "La Argentina necesita tener producción", agregó.

En diálogo con TN, la referente del PRO fue consultada por otro de los temas que está en agenda en esta campaña electoral: los planes sociales. En ese sentido, Bullrich aseguró que un potencial gobierno suyo "desde el primer día vamos a tener un mecanismo donde cada una de las personas que recibe una ayuda del Estado va a tener que presentarse en un lugar y ser derivada a un servicio cívico o social donde comience a tener habilidades básicas para el trabajo". En tanto, para aquellas personas que cuentan con un empleo informan "vamos a sacar la incompatibilidad que existe para que no pierdan el plan". No obstante, remarcó la "necesidad" de "salir de los planes" y apostar al trabajo. "El Estado no le paga para que haga un piquete, le paga para que se reinserte en el mercado laboral, pasa que muchos años la política buscó mantener el clientelismo", describió desde su óptima el problema de la asistencia social y el empleo.

Pese a que Milei aventajó a Bullrich por más de 3 millones de votos, la ex ministra descarta proponerle un acuerdo electoral al economista: "Ya estamos en la final con nuestro equipo, listos para salir a la cancha y vamos a competir contra (Sergio) Massa y contra Milei; ya está". "Vamos a salir a ganar, pero no se cómo va a ser el partido", dijo aguardando llegar al balotaje.

"La gente va a elegir quién cree que es el liderazgo que puede sacar al país de esta crisis que cada día se profundiza más. En mi van a ver ese liderazgo, con un programa, equipos, gobernadores, diputados, senadores, con una fuerza unida", continuó y señaló que "desde el primer día" presentará "el paquete de leyes que vamos a necesitar y las que vamos a derogar que traban la economía".

Este miércoles Bullrich contó que fue contactada por autoridades del Fondo Monetario Internacional y que viajará en su representación Luciano Laspina y el equipo económico de JXC pero que serán "prudentes en el diálogo".

La interna de Juntos por el Cambio

Bullrich describió su triunfo frente a Horacio Rodríguez Larreta como el enfrentamiento entre "David y Goliat". "Estamos orgullosos. Pusimos el eje del cambio bien fuerte y logramos convencer a una mayoría importante de ciudadanos y ganamos unas PASO que nos pone en pole position en esta carrera que arranca ahora", manifestó.

La candidata a presidente explicó que las Primarias sirvieron para definir "la dirección, las ideas, el programa y el liderazgo" de la coalición opositora: "Resuelto eso, pasó lo que tenía que pasar, quienes ganamos asumimos la conducción de este proceso y quienes perdieron se suman con todo lo que pueden aportar".

Con respecto al rol de Mauricio Macri, quien se sumó a último momento al búnker opositor, destacó que como ex presidente "va a ser un consejero importante", pero que el liderazgo será de ella: "Me lo gané, ¿no?"

