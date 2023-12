Patricia Bullrich, sobre la marcha contra el Gobierno: "Hoy se terminan los piquetes en la Argentina"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló en la previa a la marcha piquetera de este miércoles 20 de diciembre y advirtió que no solo pondrán en marcha el protocolo “anti piquete”, sino que también se implementará un sistema de identificación para los manifestantes que corten el tránsito.

“La decisión es volver al orden en la Argentina, hoy se terminan los piquetes”, señaló Bullrich esta mañana, mientras confirmó que recibieron alrededor de 5000 denuncias por “amenazas” de piqueteros que obligan a beneficiarios de los planes sociales a asistir a la movilización.

La titular de la cartera de Seguridad aseguró que este miércoles “comienza una era en la que los argentinos tendrán convivencia, paz y capacidad de llegar a sus trabajos sin pensar que van a tener dos o tres horas más de viaje que lo normal”.

Bullrich remarcó que la decisión del Gobierno es “que se termine el corte de calle”, pero aclaró que los manifestantes pueden “movilizarse las veces que quieran” siempre y cuando no corten el tránsito. “Vayan a las plazas o a los cordones de las calles, pero las calles no se cortan”, remarcó.

En ese sentido, explicó cómo será el protocolo para identificar a aquellos manifestantes que corten la calle: “Hay cámaras en toda la ciudad, en los ferrocarriles y en los lugares donde pueda haber piquetes. Habrá fuerzas policiales con cámaras que van a filmar para generar el sistema de identificación”.

“Vamos a identificar a aquellas personas que cortan la calle. Sepan que tenemos la forma de identificarlos y que van a perder el beneficio que tienen. Aquel que entienda el mensaje, va a ser inteligente y se va a quedar en el barrio, en su casa o en el trabajo”, agregó.

La funcionaria explicó que la persona que corte la calle “va a ser detenida si no se sube la vereda” y pidió “que no lleven esto a una situación de violencia ni generen situaciones de violencia extrema”. “Vamos a comenzar a ordenar el país y las formas de petición cambian. No va a ser por medio de un piquete que alguien vaya a conseguir algo”.

Con respecto a las mujeres y niños que estén presentes en la marcha piquetera de este miércoles, explicó: “Va a haber más cuidado con las mujeres y hombres que tengan niños. Se les va a pedir que suban a la vereda. Se va a anotar a las personas que van con niños para avisarles a los organismos provinciales y nacionales para el cuidado de los chicos. Los chicos no pueden estar en la calle”.

En paralelo, la excandidata a presidenta informó que recibieron más de 5000 denuncias en el número 134 que puso a disposición el Ministerio de Seguridad para que los beneficiarios de los planes sociales denuncien en caso de sentirse amenazados u obligados a ir a la movilización.

“No recibimos más denuncias porque el sistema no tiene más capacidad, tiene capacidad para 300 llamadas por hora. Estuvo saturado todo el tiempo con mensajes que decían ´si no voy a la marcha, me cortan el plan Potenciar Trabajo´”, detalló Bullrich.

En ese contexto, la ministra le envió un mensaje a los beneficiarios de los planes: “Esto es al revés. Si se quedan en la cooperativa de trabajo, en el comedor en el que trabajan o cuidando a su familia, el plan potenciar trabajo lo va a tener. Si cortan la calle y aceptan que tienen un jefe que los obliga a ir a la manifestación, van a perder el plan. Si tocan la calle, van a perder el plan. Esto es sin vuelta atrás”.

Bullrich detalló que muchas de las denuncias que recibieron detallaron el nombre y apellido del dirigente o líder piquetero que los obligó a movilizarse este miércoles y aclaró que la situación se produce en distintos puntos del país y no solo en la Ciudad de Buenos Aires. “Hay muchísimas denuncias que tienen identificado al líder barrial o piquetero que los obliga a ir”.

La funcionaria denunció “un sistema de organización paralela al estado” y dio detalles sobre cómo funcionaría: “Tenemos muchas denuncias sobre líderes piqueteros que le cobran $7000 de multa al que no va a la marcha, es un estado paralelo. Un estado que le cobra una parte de ese dinero por no cumplir con la obligación que la misma organización le da”.

“Tenemos muchísimos nombres que vamos a judicializar a través de las denuncias. Es de todo el país, no solamente de Buenos Aires. Hemos tenido casos de Córdoba, de Chaco, de Santa Fe. Son nombres que se repiten en algunos casos a nivel nacional y en otros a nivel del barrio. Hemos tenido denuncias de Moreno, José C. Paz y Varela, entre otros, que los obligan a tomar este tipo de acciones”, detalló.

Por último, se refirió a la definición del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien adelantó que no acatarán el protocolo “anti piquete” dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Hablé con el ministro de seguridad bonaerense, quedamos en hablar el día viernes. Vamos a tratar de convencerlos de que la Argentina necesita paz y orden. Hoy lamentablemente no nos van a acompañar”, señaló Bullrich.

En esa línea, se diferenció del término “criminalizar la protesta” que utilizó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para definir al protocolo implementado por Nación. “No es criminalizar la protesta, lo que hay que hacer es terminar con la extorsión de la gente y que viva y elija en libertad”, remarcó.

“Hoy se terminan los extorsionadores y dueños de los planes, hoy comienzan a terminarse los dueños de los planes. La gente se va a dar cuenta de que no son más los que dan y otorgan el beneficio. Es el estado nacional o los estados provinciales. Hoy se termina la extorsión de los que tienen un plan”, completó.

