Pierde fuerza la eliminación de las PASO: los peronistas riojanos retiraron su proyecto

Los diputados del Frente de Todos de La Rioja presentaron un proyecto de ley para eliminar las elecciones primarias, pero lo retiraron luego de que Alberto Fernández confirmara que no está de acuerdo.

Además, el rechazo del liberal Javier Milei hace difícil que el Frente de Todos pueda llegar a una mayoría. Pero la interna oficialista fue tal vez lo que motivó a retirar su proyecto a los riojanos Hilda Aguirre, (el ex gobernador) Sergio Casas, Ricardo Herrera y Gabriela Pedrali.

El diputado y ex gobernador de La Rioja, Sergio Casas

Se sumaba al presentado por el bloque de aliados de partidos provinciales, que junto a los cordobeses quieren que en partir de 2023 se vote una sola vez.

No así el presidente, quien en una entrevista este domingo en Futurock. "Yo quiero unas primarias amplias, sin restricciones. Pero si soy obstáculo para el triunfo doy un paso al costado, no me conocen", fue respuesta.

Este lunes Aníbal Fernández dobló apuesta. "Si no quieren las primarias, dejen a Alberto ir por la reelección", desafió. Con esos cruces, los riojanos retiraron su proyecto, pese a que su gobernador Ricardo Quintela es uno de los que se opone a las primarias.

Había sido la única iniciativa oficialista para cambiar el calendario electoral, que no tuvo respaldo explícito de las autoridades de la bancada.

Las única voces en contra de votar una vez fueron de los representantes del Movimiento Evita y el albertista Leandro Santoro, pero con el escenario allanado para sancionar la ley quienes la promueven confiaban en acercarlos. Con Milei en contra no están los votos. Y el presiente insiste en que es mejor así.

Fuente: Télam