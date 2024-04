El FMI visitará Argentina en mayo para revisar el programa económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará Argentina en el mes de mayo a fines de revisar el programa económico que mantiene con nuestro país.

Después de que el ministro de Economía Luis Caputo se reuniera con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y la número dos del organismo internacional de crédito, Gita Gospinath, una nueva comitiva visitará el país para revisar metas del primer trimestre de 2024.

Desde el FMI miran con muy buenos ojos la evolución del programa. De hecho, desde el propio Gobierno hablan de "sobrecumplimiento de metas", lo que habilitaría un nuevo reembolso de u$s800 millones para el mes de mayo.

Según el Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo de crédito, Rodrigo Valdés, “las metas de marzo se consiguieron con buen margen. Estamos trabajando en la octava revisión del programa actual”.

Caputo, junto a Posse, Quirno, Bausili, Werning y el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur, se reunió con la subdirectora Gerente del organismo, Gita Gopinath.

“Déjenme empezar por reconocer que el plan de estabilización tuvo mejores resultados que los que habíamos anticipado en nuestra última revisión del programa. Se vio el primer superávit fiscal en más de una década, las reservas están siendo restauradas decisivamente, la hoja de balance del Banco Central se ha fortalecido y la inflación, aunque continúa alta, está bajando más rápido de lo que anticipamos”, concluyó.

El elogio de Javier Milei a Luis Caputo y su equipo económico: "Corrieron hacia el fuego para intentar ayudar a sus compatriotas"

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el presidente Javier Milei felicitó en cadena nacional a su ministro de Economía Luis Caputo, al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y a su equipo económico por el ajuste que impulsaron con el cual alcanzaron un supuesto superávit fiscal del 0,2% en el primer trimestre del año.

"Quiero cerrar estas palabras destacando la enorme tarea que está llevando adelante nuestro equipo económico, liderado por Luis Caputo y Santiago Bausilli, que teniendo todo en contra, decidieron poner el pecho para intentar sacar este país adelante, motivados únicamente por el patriotismo de saber que las decisiones las toman los que dicen presente", expresó el mandatario en el cierre de su discurso.

"Estos hombres que tengo a mi lado, estos patriotas, que tenían un país prendido fuego por delante, no sólo no le dieron la espalda, sino que corrieron hacia el fuego para intentar ayudar a sus compatriotas. Mientras otros huían ellos corrieron hacia el fuego. Mi gratitud y reconocimiento para ellos", agregó Milei.

Por último, el Presidente agradeció "el esfuerzo heroico de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que saben que este es el único camino posible si queremos un futuro mejor para nuestros hijos".

"No hay día que pase que no me asombre a mi, y a todos los que me acompañan, la entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío. No hay alternativa mas que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida. Con el compromiso de que quienes formamos parte de este gobierno vamos a dejar la vida para sacar este país del infierno que hemos recibido: muchas gracias", manifestó Milei para luego cerrar con un: "que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen".